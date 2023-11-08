دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الخيار هو نبات يتبع الفصيلة القرعية ويُعرف علميًا باسم “Cucumis sativus“. يُعتبر الخيار من الخضروات الشهيرة والمستخدمة على نطاق واسع في العديد من الثقافات والمأكولات حول العالم يتميز الخيار بخصائصه الغذائية المفيدة وقيمته الغذائية العالية، ويُعتبر جزءًا هامًا من العديد من الوجبات والسلطات، الخيار يتميز بمحتواه العالي من الماء، حيث يمثل نسبة عالية من وزنه. إلى جانب الكمية الكبيرة من الماء. وصفة الخيار مع الصابون للبشرة المكونات: نصف حبة خيار طازج .

ملعقة صغيرة من عصير الليمون .

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي .

قليل من قطرات زيت الزيتون (اختياري ).

قليل من الصابون اللطيف والمعقم (مناسب للبشرة)، يُفضل أن يكون بدون كبريتات. الطريقة: ابدأ بتقطيع الخيار إلى شرائح رقيقة أو قومي بعصره إذا كنت تستخدم عصير الخيار. ثم قم بوضع الخيار في الخلاط الكهربائي وامزجه حتى يتم تحقيق عصير الخيار. أضف العسل وعصير الليمون إلى العصير وامزجهم معًا. إذا أردت إضافة زيت الزيتون، فيمكنك أيضًا خلطه مع باقي المكونات. قومي بإضافة بضع قطرات من الصابون اللطيف وامزجيها حتى تحصلي على مزيج متجانس. طريقة استخدام الماسك قومي بتنظيف وجهك جيدًا قبل وضع الماسك .

ضعي الماسك على وجهك واتركيه لمدة 10-15 دقيقة .

بعد ذلك، اغسلي وجهك بالماء الفاتر واتبعي بتطبيق مرطب للبشرة. يمكنك استخدام هذا الماسك مرة واحدة في الأسبوع لتنعيم وترطيب البشرة وتفتيح البشرة يُعتقد أن الخيار يحتوي على مواد مهدئة ومفيدة للبشرة، بينما يمكن للصابون والليمون تنظيف البشرة وتفتيحها يُفضل دائمًا إجراء اختبار حساسية على منطقة صغيرة من البشرة قبل استخدام أي منتج جديد على وجهك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «معجزة الخيار والصابون للمتزوجين فقط»!!! …اخلطي الصابون مع الخيار وضعيهم في غرفة النوم بهذه الطريقة وانتظري النتيجة ….النتيجة هتصدمك!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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