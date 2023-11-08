بلاش الأسماء دي .. الحكومة تحظر تداول تلك الأسماء بالنسبة للمواليد الجدد وفقا لقانون الأحوال المدنية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - واحدة من أصعب القرارات التي تجد أي أسرة نفسها أمامها هي عملية انتقاء اسم للمولود الجديد في العائلة سواء أكان هذا الطفل ذكرا أو أنثى فعملية اختيار اسم تأخذ الكثير من الوقت فلربما تمضي الأم فترة الحمل كلها دون أن تستقر على اسم معين ، حيث أن كل يوم يتم اقتراح اسم جديد أفضل من سابقه عليها من الأهل والأصدقاء لكن دائما ما يكون السعي بشكل واضح نحو اختيار الاسم الذي يحمل معني أجمل وفي ذات الوقت غير متداول بكثرة كي يكون مميز لصاحبه أو صاحبته بين أقرانهم وهو الأمر الذي سنعمل على مناقشته من خلال ما يلي من سطور
– أسماء ممنوعة من التداول
جدير بالذكر أن الدولة كانت في وقت سابق قد حظرت تداول بعض الأسماء نظرا لمخالفتها عادات المجتمع الذي نعيش فيه وقد جاء هذا المنع من خلال قانون الأحوال المدنية الذي أوضح أن كل من يخالف تلك التعليمات سيعرض نفسه لخطر دفع غرامة مالية والتي قدرت بنحو 200 جنيه مصري مع وجود اقتراحات من بعض الأصوات بزيادة قيمة الغرامة
– أسماء محظورة
- يمنع تداول الأسماء المركبة التي كانت سائدة في وقت سابق من القرن الماضي
- عدم جواز أن يكون لدى الوالد الواحد طفلين يحملان نفس الاسم
- يمنع منعا باتا اختيار تلك الأسماء التي تحمل في معناها إهانة لأي من الأديان السماوية الثلاث
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