“هتموتي عيالك بإيدك” .. طبيبة تحذر من تناول هذا الطعام الذي نصنعه بأيدينا كل يوم دون أن ندرى وبه سم قاتل يؤدي للوفاة .. خلي بالك قبل فوات الأوان!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا تتخلص من السوس الموجود في الأرز والبقوليات بهذه الطريقة الخطيرة السامة التي تقضي على حياة الأشخاص، حيث حذرت طبيبة من استخدام الطرق الخاطئة في التخلص من سوس الأرز والبقوليات التي تعد سماً قاتلاً وتودي بحياة الجميع والتي حذرت منها الدكتورة شيرين على زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية، في حين أن هناك العديد من الطرق الطبيعية والآمنة التي يمكن استخدامها للقضاء على هذه الحشرات دون أي آثار جانبية خطيرة.

أخطر الطرق في التخلص من السوس الموجود في الأرز والبقوليات

يستخدم الكثير من الأشخاص وخصوصاً ربات المنزل بعض الطرق الخطيرة في التخلص من سوس البقوليات مثل رش المبيدات الحشرية، وهذه تعد من أخطر الطرق التي يمكن استخدامها في التخلص من السوس فقد ينتج عنه حدوث تسمم غذائي، وذلك مثل حبوب الغلة التي تتكون من مركبات فوسفيد الأمونيوم التي تعتبر مادة سامة ويتم انتشارها داخل الجسم بشكل سريع جداً مما ينتج عنه وفاة الشخص.

كيفية التخلص من سوس البقوليات بشكل صحيح؟

يمكن إتباع بعض الأساليب الطبيعية الآمنة للتخلص من سوس البقوليات دون أن ينتج عن ذلك أي ضرر على أفراد الأسرة، وذلك من خلال الآتي :