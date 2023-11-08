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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مع التطور التكنولوجي السريع واختراع الانترنت أصبح هناك في كل منزل جهاز راوتر وذلك لأننا أصبحنا نعتمد على الانترنت في الكثير من أمور حياتنا مثل التواصل مع الأصدقاء ويساعدنا على التعلم والمعرفة بشكل جيد بالإضافة إلي أن كثير من الوظائف أصبحت تعتمد عليه ولكن في الأيام الأخيرة زادت مشكلة ضعف وصول الشبكة وفي هذا المقال سوف نخبركم عن طريقة الحل.
أسباب انقطاع شبكة الإنترنت
ترجع أسباب انقطاع شبكة الإنترنت في أحيان كثيرة إلي حدوث توقف فني داخل الراوتر والذي يظن الكثير من الناس أن هذا العطل من داخل شركة الإنترنت من أجل ذلك عند القيام بمراسلة خدمة العملاء لهذه الشركة فسوف يخبرونك بأنه يجب إصلاح العطل بداخل الجهاز اي إحضار فني متخصص بالإضافة على أن الراوتر يحتوي على أسلاك داخله من الممكن أن تصبح ضعيفة وفي هذه الحالة يجب تغيير هذه الأسلاك مع المداومة علي تجديدها بين الحين والآخر.
أماكن وضع الراوتر لالتقاط إشارة قوية
هناك بعض الأماكن التي ينصح دائما أن يوضع جهاز الراوتر فيها مثل:
- يجب أن يتم وضع الراوتر في الأماكن المرتفعة من المنزل لأن ذلك يزيد من قوة الإشارة للإنترنت.
- لا يجب أن يتم وضع الراوتر بجوار مدفأة لأن ذلك بحسب ارشادات العلماء يزيد من بطء الإشارة.
- عدم وضع الراوتر بجانب معدن لأن ذلك يضعف الشبكة.
- علي المستخدم أن يقوم بتعديل الإعدادات الخاصة بالواجهة الخاصة بالجهاز لان ذلك يساعد بشكل كبير في زيادة قوة الإشارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “انقله من مكانه حالاً” .. ضع الراوتر فورًا في تلك الأماكن في المنزل للحصول على أقوى إشارة واي فاي وبدون تقطيع .. هتنبهر من سرعة النت!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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