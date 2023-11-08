مافيش طلاق تاني .. 7 شروط أساسية لوقوع الطلاق بين الزوجين في قانون الأحوال الشخصية الجديد 2023

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لوحظ مؤخرا أن هناك العديد من الظواهر السلبية المنتشرة بشكل كبير بين أفراد المجتمع والتي تهدد بطريقة صريحة أمن واستقرار البلاد والمجتمع بشكل عام ومن تلك الظاهرات تبرز لنا ظاهرة الطلاق الذي لا يمكن التعامل معها خلال الفترة الحالية فقد اكتظت محاكم الأسرة عن أخرها بتلك الحالات التي يروح ضحيتها الأبناء اللذين يتم تشتيتهم بين الأب والأم بشكل يؤثر في تكوينهم بطريقة سلبية ، لذا فقد حرصت الدولة من خلال قانون الأحوال الشخصية على أن تضع العديد من الشروط التي يجب أن تتوافر كي يتم الطلاق بين الزوجين أملا في أن تكون تلك الشروط رادع لهم – شروط الطلاق عقد الزواج ينتهي بالوفاة أو الطلاق أو الخلع

يجب أن يكون الزوج في كامل وعيه لحظة المطق بلفظة الطلاق

الطلاق أو الرجعة فيه يكون من خلال الزوج وحده فقط الطلاق الشفوي يحتسب طلقة واحدة فقط مهما تمت الإشارة إليه لفظا أو عددا من خلال الزوج أثناء النطق به

يجب أن يتم الاعتراف الطلاق الشفوي أمام جهة رسمية مثل المحكمة من الزوج والزوجة كي يتم الاعتداد به بشكل رسمي

من حق الزوجة التي حصلت على طلاقها الزواج من شخص أخر بعد انقضاء العدة والحصول على ثلاث طلقات جديدة

من الممكن أن يوكل الزوج من ينوب عنه في إتمام إجراءات الطلاق لكن التوكيل يكون ساري لمدة 60 يوما فقط

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