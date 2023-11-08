«معقول ده بجد »!!... عاملة المنزل تبتكر طريقة للانتقام من كفيلها السعودي بشكل غير متوقع...اعرف التفاصيل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بعد أيام من استقبالها من المكتب، قامت خادمة سعودية بتصرف يبدو أنه انتقام على خادمها السعودي بسبب سوء معاملته لها. هربت الخادمة من منزل كفيلها في العاصمة الرياض، مما أثار جدلاً واسعًا في الجماعة.

أثناء التحقيق في القضية، كشف الكفيل عن تفاجؤه الكبير بفرار الخادمة، حيث تم التحقق من هذا الأمر من خلال مراجعة كاميرات المراقبة لدى الجيران اتضح أن الخادمة هربت بمساعدة سائق ليموزين قام بتقديم الدعم والمساعدة لها في عملية الفرار.

هذا الحادث يسلط الضوء على أهمية التعامل الإنساني والعادل مع العمالة المنزلية وضرورة التقدير واحترام حقوقهم يجب أن تكون العلاقة بين الكفلاء وخدمهم مبنية على الاحترام المتبادل وتوفير ظروف عيش لائقة ومعاملة عادلة لجميع الأطراف المعنية.

قد استلم الكفيل السعودي الخادمة من المكتب قبل أيام قليلة، وعندما تواصل مع المكتب للإبلاغ عن هروبها، أخبروه أن هناك ثلاث خادمات هربن بنفس الطريقة في نفس اليوم. هذا الأمر يثير الاستغراب ويشير إلى وجود مشكلة تتعلق بالعلاقة بين الكفلاء والخدم.

الخادمة التي هربت من الكفيل تُدعى “سوميتا بت واوان”، وهي من الجنسية الأندونيسية وتبلغ من العمر 35 عامًا. الكفيل يناشد أي شخص يتعرف عليها أو يعلم عن مكانها أن يتواصل مع السلطات المحلية أو يقوم بالإبلاغ عنها. هذه القضية تظهر أهمية تحقيق حقوق العمالة المنزلية وتوفير بيئة عمل آمنة ومنصفة لهم.