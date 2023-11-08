دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بالنسبة لظاهرة ظهور الرسائل الفيروسية والتحويلات في تطبيق واتساب وتطبيقات أخرى، ينبغي أن نكون على علم دائم بأن هناك العديد من الرسائل والمحتويات الزائفة التي تنتشر بسرعة. قد تحمل هذه الرسائل محتوى جارحًا أو تحتوي على روابط خبيثة. لحماية حسابك وأمان جهازك، من الأفضل تجنب فتح هذه الرسائل وعدم الضغط على الروابط المشبوهة أو تحميل أي ملفات من مصادر غير معروفة. اليقظة والحذر هما أفضل وسيلة للحفاظ على أمانك عبر الإنترنت. طريقة حماية حساب الواتساب من الاختراق تفعيل التحقق الثنائي (Two-Step Verification): قم بتمكين خاصية التحقق الثنائي في واتساب. للقيام بذلك، انتقل إلى إعدادات الحساب > التحقق الثنائي > تمكين. اختيار كلمة مرور قوية: استخدم كلمة مرور قوية لحماية التحقق الثنائي. تأكد من أنها تحتوي على حروف كبيرة وصغيرة، أرقام، ورموز خاصة. تجنب مشاركة رموز التحقق: لا تشارك رموز التحقق التي تستلمها عبر رسائل نصية أو مكالمات هاتفية مع أي شخص. قم بتحديث تطبيق واتساب: تأكد من أن لديك أحدث إصدار من واتساب مثبت على هاتفك، حيث يتم تصحيح الثغرات وتحسين الأمان في التحديثات. تجنب تثبيت التطبيقات من مصادر غير موثوقة: لا تثبت تطبيقات واتساب من مصادر غير معترف بها، وخصوصاً من خارج متجر التطبيقات الرسمي. تجنب الربط بأرقام هاتف غريبة: لا تقم بربط حساب واتساب الخاص بك بأرقام هواتف أخرى إذا لم تثق بها. علامات تدل علي اختراق الواتساب تسجيل الدخول المتكرر: إذا وجدت نفسك تُطلب باستمرار إعادة تسجيل الدخول إلى حساب WhatsApp الخاص بك، فهذا قد يكون علامة على محاولة اختراق. تلقي رسائل غريبة: إذا بدأت تتلقى رسائل غير مألوفة أو مشبوهة من جهات غير معروفة، فقد يكون حسابك معرضًا للاختراق. تغييرات في معلومات الحساب: إذا لاحظت تغييرات غير مصرح بها في معلومات حسابك مثل الصورة الشخصية، وضع النص، أو رقم الهاتف المرتبط بالحساب، فقد تكون هناك مشكلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «كارثة بكل المقاييس لو ظهرتلك العلامات دي »!!…3 علامات تشير الى اختراق حساب الواتساب الخاص بك …خلي بالك عشان مترجعش تندم!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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