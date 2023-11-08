“إجابة قلبت مصر كلها” .. تلميذ يجيب على سؤال بطريقة أذهــلت الجمــــيـع و تجعل المصحح يبــكــي من إجابته و يمنحه 20/20 .. اعرف ماذا كتب الطالب ورد فعل المصحح!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إنتشرت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي لصورة إجابة سؤال طالب في إمتحان اللغة العربية في إحدى الصفوف الدراسية خلال فترة قريبة، وذلك لأن الطالب صاحب هذه الإجابة قام بكتابة إجابة بطريقة جعلت الجميع في ذهول تام وأدى إلى بكاء المصحح لأنه وجد إجابة غير المعتادة وغير تقليدية والخاصة بقواعد اللغة العربية لكن ما هي هذه الإجابة ورد فعل المعلم المصحح لتلك الإجابة كل ذلك سنوضحه بالتفصيل في هذا المقال التالي.

سؤال وإجابة الطالب الجميلة

كان هذا إمتحان اللغة العربية وهو سؤال خاص بالقواعد النحوية وهو كالتالي ما هو إعراب الآية القرآنية قال الله تعالى{ خلق الإنسان من عجل } ما إعراب { خلق } وكانت إجابة الطالب كالتالي، خلق: فعل ماضي لم ينسي فاعله ولن أكتب مبني على المجهول تأدباً مع الله عز وجل لأنه معلوم للجميع وتدل هذه الإجابة على التربية الجيدة وأخلاق أهله الذين غرسوا فيه تعاليم الدين بشكل صحيح وتنمية عقله وتفكيره منذ الصغر لتخرج إجابة بهذا الشكل العظيم المبدع التي لم تتكرر.

رد فعل المعلم المصحح

أما بالنسبة لرد فعل المصحح فكان مفأجاة كبرى حيث أن الإجابة جعلته يبكي وإنبهر بتلك الإجابة وطريقة تفكير هذا الطالب وتأدبه مع الله وحيائه، وقام المعلم بكتابة ( بارك الله في أدبك وعلمك أحسنت ممتاز) وتم إعطاء الدرجة النهائية لهءا التلميذ تقديراً لمجهوده.