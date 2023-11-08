«خبر يثير جدل الجميع »!!... تسمح دولة عربية للمرأة بالزواج بأكثر من رجل...هتتصدم لما تعرف من هي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قال المحامي التونسي منير بن صالحة إن القانون ينص على عدم جواز تعدد الزوجات، ولكنه لم يتحدث عن تعدد الأزواج. أشار إلى أن المرأة التي تتزوج أكثر من رجل لا تعاقب قانونيًا. وأضاف المحامي التونسي خلال مقابلة مع إذاعة “IFM” أنه لا يوجد نص قانوني يعاقب المرأة على تعدد الأزواج. وأكد بن صالحة أن هذا الأمر يُعتبر “ثغرة قانونية”. وفي هذا السياق، قال إن المشرع بإمكانه إضافة كلمة “الأزواج” إلى القانون لينص على منع تعدد الزوجات والأزواج، وليس فقط تعدد الزوجات.

وبخصوص الحاجة سندس، أعلنت في مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أنها ستكون أول سيدة تونسية تتزوج من رجلين في آن واحد.

نشرت “الحاجة سندس” على حسابها على منصة “تيك توك” مقطعًا أولًا أعلنت فيه عن نيتها للزواج من رجلين في الوقت نفسه. وأشارت إلى أن القانون التونسي يسمح للنساء بتعدد الأزواج ويمنع تعدد الزوجات للرجال. وأعلنت أنها قررت الزواج من رجلين آخرين وأن هؤلاء الرجلين وافقوا على ذلك. وأعلنت أن مراسم الزواج ستُعقد في شهر ديسمبر، ودعت أصدقائها وأحبائها لحضور هذا الحدث الاستثنائي.

وفي مقطع آخر نشرته على “تيك توك”، تعلقت “الحاجة سندس” على مقولة “اعدل بينهم” وأكدت أنها تعرف ما تفعله وما عليها، وأن العدل موجود في هذا القرار. وأضافت أنها ستضع زوجًا في عين واحدة وزوجًا في العين الأخرى. وأشارت إلى أنها ستشارك في فيديو لاحق مع المحامي منير بن صالحة لشرح قرارها والأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا الخيار الغريب.