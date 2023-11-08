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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تم ذكر الكثير من الفواكه والأطعمة في القرآن الكريم وهي من النعم الكبيرة التي أنعم الله بها على الإنسان ويتساءل الكثير عن فاكهة الموز هل تم ذكرها في القرآن، ويعد الموز من الفواكه الشهية ولها فوائد عديدة لجسم الإنسان وتم ذكر الموز في القرآن لكن بلفظ آخر تماماً وسوف نوضح ذلك في السطور الآتية في هذا المقال.
ذكر الموز في القرآن الكريم
ذكر الله سبحانه و تعالى الموز في القرآن الكريم بلفظ { الطلح المنضود} وتعني الطلح الموز وإما المنضود أي المرتب والمصطف في صفوف فوق بعضها، وذلك في سورة الواقعة وهي فاكهة أعدها الله لعباده الصالحين والمؤمنين في الجنة وتم ذكر هذا الإسم مرة واحدة فقط الآية رقم 29 في سورة الواقعة.
أصل كلمة الموز وفوائده
من الجدير بالذكر أن أصل تسمية الموز هو عربي حيث إن العرب كانوا يطلقون عليه (بنان) وقام الأوروبيون بأخذ كلمة بنان والحرف الأول من الموز فأصبحت تنطق في أغلب اللغات هكذا، وهي فاكهة إستوائية موطنها الأصلي جنوب شرق آسيا ومالي وأستراليا وعرفها العرب عن طريق التجارة مع الهند حيث تعرف بموزي بالهندية ومن أهم فوائده ما يلي:
- الحفاظ على صحة القلب.
- دعم صحة الجهاز الهضمي.
- الوقاية من أمراض الكلى.
- تحسين الذاكرة والمزاج.
- الوقاية من السرطان .
- تقليل الإلتهابات.
- المساعدة على النوم.
- تحسين مستويات السكر في الدم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “فاكهة أهل الجنة” .. هل تعرف الإسم الآخر لفاكهة الموز المذكورة في القرآن؟ وما هي فوائده العظيمة .. هتنبهر من الإجابة!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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