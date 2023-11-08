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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يصاب الجميع بالذعر والخوف عند وجود ثعبان داخل المنزل حيث تعد الثعابين أحد أخطر الزواحف على الإطلاق، وتتنوع أشكالها وأحجامها وذلك تبعا للمنطقة أو البيئة التي تعيش فيها، والسؤال هنا هل تبادر إلى ذهنك يوما وجود ثعابين داخل البيوت وما هي العلامات التي يمكن الاستدلال بها وكيفية التعامل معها إذا وجدتها، وهذا ما نحاول الإجابة عليه خلال سطور هذا المقال.
علامات تدل على وجود الثعابين داخل المنزل
توجد بعض الدلالات التي قد تعتمد عليها في حالة وجود ثعبان في المنزل كما يلي:
- ظهور جلد الثعبان في مكان ما بالمنزل وهنا يجب التأكد وجوده حيث يقوم الثعبان بتغيير جلده كل فترة.
- يمكن التعرف عليها في أي حيز حيث أن لها رائحة مميزة واحرص على عدم الاقتراب منها لأن بعضها يمتلك سم قاتل.
- البحث في الأماكن الدافئة والرطبة في مدخل أو بدروم المنزل لأن أغلب الزواحف تعيش في هذه الأماكن.
طريقة التخلص من الثعبان بالمنزل
تتواجد الثعابين بشكل دائم في الظلام والأماكن الدافئة لذلك يمكن البحث عنها في هذه الأماكن ومحاولة التخلص منها من خلال وصفات بسيطة:
- نبات الشيح: هذه النبتة تساهم في التخلص من الثعابين نهائيا بحيث وضعها في أقمشة وتوزيعها داخل وخارج المنزل.
- عشبة الليمون: لها تأثير مثل الشيح بل أكثر لأن لها رائحة نفاذة تنفر الثعابين قم بوضعها في مداخل المنزل واطمئن لأن الثعابين لن تأتي مرة أخرى.
- نبات الغار: من خلال وضعها في أماكن متفرقة داخل المنزل أو حرقها وتظهر رائحتها وبعدها لن تعاني من أي مشكلة مع ظهور الثعابين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “هتطلعه من تحت الأرض” .. علامات خطيرة تخبرك بوجود ثعبان في المنزل وعليك البحث في هذه الأماكن فورًا .. خلي بالك قبل فوات الآوان!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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