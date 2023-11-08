“هتطلعه من تحت الأرض” .. علامات خطيرة تخبرك بوجود ثعبان في المنزل وعليك البحث في هذه الأماكن فورًا .. خلي بالك قبل فوات الآوان!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يصاب الجميع بالذعر والخوف عند وجود ثعبان داخل المنزل حيث تعد الثعابين أحد أخطر الزواحف على الإطلاق، وتتنوع أشكالها وأحجامها وذلك تبعا للمنطقة أو البيئة التي تعيش فيها، والسؤال هنا هل تبادر إلى ذهنك يوما وجود ثعابين داخل البيوت وما هي العلامات التي يمكن الاستدلال بها وكيفية التعامل معها إذا وجدتها، وهذا ما نحاول الإجابة عليه خلال سطور هذا المقال.

علامات تدل على وجود الثعابين داخل المنزل

توجد بعض الدلالات التي قد تعتمد عليها في حالة وجود ثعبان في المنزل كما يلي:

ظهور جلد الثعبان في مكان ما بالمنزل وهنا يجب التأكد وجوده حيث يقوم الثعبان بتغيير جلده كل فترة.

يمكن التعرف عليها في أي حيز حيث أن لها رائحة مميزة واحرص على عدم الاقتراب منها لأن بعضها يمتلك سم قاتل.

البحث في الأماكن الدافئة والرطبة في مدخل أو بدروم المنزل لأن أغلب الزواحف تعيش في هذه الأماكن.

طريقة التخلص من الثعبان بالمنزل

تتواجد الثعابين بشكل دائم في الظلام والأماكن الدافئة لذلك يمكن البحث عنها في هذه الأماكن ومحاولة التخلص منها من خلال وصفات بسيطة: