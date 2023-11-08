“خبر مطير كل الموظفين من الفرحة زيادة البدلات ٢٠٠٠ جنيه” .. قانون العمل الجديد يحدد زيادة جديدة بالبدايات والمرتبات!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعمل مرحلة الإجازات الاعتيادية على تمكين الموظفين من الاستراحة والاستجمام بعيدًا عن أعباء العمل وضغوطاته. إلا أنه قد يحدث أحيانًا أن يتراكم رصيد الإجازات لدي الموظف دون استفادته منها نتيجة لمشاغل العمل أو ظروف شخصية. في ضوء ذلك، أتت المادة 71 من قانون العمل الجديد كخطوة هامة تهدف إلى تحقيق العدالة ومنح الموظفين فرصة للاستفادة من إجازاتهم الاعتيادية المستحقة.

قرار زيادة في صرف البدلات لجميع الموظفين

وفقًا لهذه المادة، يمكن للموظف الحصول على مقابل مادي عندما يكون لديه إجازات اعتيادية لم يتمكن من الاستفادة منها وعددها لا يتجاوز 789 يوم. يتوجب على الموظف تقديم الوثائق الرسمية التي تثبت عدم استفادته من هذه الإجازات خلال فترة خدمته بالجهة الوظيفية. ويتم صرف المقابل المادي مباشرة من قبل الجهات الإدارية المختصة دون الحاجة إلى رفع شكاوى قضائية كما كان الحال في السابق.

هذا الإجراء يعكس اهتمام الدولة بمنح الموظفين حقوقهم بالكامل وتشجيعهم على الالتزام بأداء واجباتهم بكفاءة. ويمكن أن يكون له تأثير إيجابي على تعزيز الاستقرار داخل الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، مما يعزز من الإنتاجية ويسهم في التنمية المستدامة للمجتمع.

مميزات التعديلات بقانون العمل الجديد

بالاعتماد على هذا التعديل في قانون العمل الجديد، يمكن للموظفين الاستفادة من إجازاتهم المستحقة بسهولة أكبر وتحقيق التوازن بين العمل والراحة، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز السعادة في بيئة العمل. هذا التغيير يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين حياة الموظفين وتعزيز حقوقهم، وفي النهاية يعود بالفائدة على المجتمع بأسره.