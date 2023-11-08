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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بق الفراش، تلك الكائنات الصغيرة التي تستريح في جوانب الأسرة والمفروشات، وتبدأ معاناة الإنسان معها عندما يلاحظ أول علامات إصابته بها يبدأ الأمر بحكة مزعجة وآثار جلدية صغيرة، لكن سرعان ما تتطور المشكلة إلى مشكلة أكبر،المعاناة تزداد عندما تتسلل بق الفراش إلى حياتك اليومية إنها تجعل من الصعب النوم ليلاً، حيث يصبح هناك خوف من الاستيقاظ واكتشاف علامات جديدة للدماء على الجلد يمكن أن تؤثر أيضًا على الصحة النفسية، حيث يصبح الشعور بعدم الراحة والقلق حاضرًا دائمًا، إن المعاناة مع بق الفراش ليست مجرد مشكلة صحية، بل هي أيضًا تجربة نفسية واجتماعية مرهقة. قد تؤدي إلى انعزال الشخص، وتقليل جودة حياته، وترك آثار جسدية ونفسية تستمر لفترة طويلة. لذلك، من المهم التصرف بسرعة وفعالية للتخلص من بق الفراش والحد من هذه المعاناة.
طرق طبيعية للتخلص من بق الفراش
هنا ثلاث نباتات تُعتقد أنها تساعد في صد البق بشكل مؤقت عن المنزل بسبب الروائح التي تنبعث منها إليك قائمة بهذه النباتات والروائح المعروفة التي تصد البق:
- النعناع:
- يُعتقد أن رائحة النعناع تزعج البق وتجعلها تبتعد عن المكان. يمكنك زراعة نبات النعناع في حديقتك أو وضع أوراق النعناع الجافة في أماكن محددة في المنزل.
- اللبان (المرّ):
- اللبان له رائحة مميزة وعبير قوي، ويُعتقد أنه يساهم في صد البق. يمكن وضع قطع صغيرة من اللبان في أماكن تشتبه في وجود بق بها.
- اللافندر:
- اللافندر نبات ذو رائحة مهدئة وجذابة للبشر، ولكنها تعتبر مزعجة للبق. يمكنك زراعة اللافندر في الحديقة أو استخدام زيت اللافندر لتعطير المنزل وصدها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «مش هتشوفيه في بيتك تاني »!!… هتتخلصي من بق الفراش نهائيا باستخدام 3 نباتات طبيعية …ضاع عمرنا واحنا منعرفهمش!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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