“هتلف مصر كلها ببلاش في اي قطر يعجبك!” .. هيئة السكك الحديدية اعلنت عن الفئات التي ستتنقل مجانا بالقطارت وفئات خصم ٥٠%!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتزم الحكومة المصرية دائمًا تقديم الدعم اللازم لمواطنيها بهدف تخفيف العبء الاقتصادي ومساعدتهم على التغلب على التحديات الصعبة التي يواجهونها. في هذا السياق، تُعد وسائل النقل العام، بما في ذلك القطارات ومترو الأنفاق، واحدة من الجوانب المهمة التي تتلقى اهتمامًا كبيرًا من الحكومة.

الفئات التي ستتنقل مجانا بالقطارات بمصر

تم اتخاذ خطوات مهمة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، حيث تمنح الحكومة حق الركوب مجانًا لبعض الفئات المعينة. يشمل ذلك:

مرضى السرطان: تقدم هيئة السكك الحديدية بطاقات ذكية تسمح لمرضى السرطان بالركوب مجانًا، بالإضافة إلى مرافقيهم. الأطفال دون سن 12: يمكن للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة الاستفادة من الركوب مجانًا في قطارات الدرجة الثانية. ذوي الاحتياجات الخاصة: توجد إعفاءات خاصة للأشخاص الذين يعانون من صمم أو بكم، وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة. كبار السن: يمكن لكبار السن الذين تجاوزوا سن الـ70 الحصول على تذكرة مجانية بشرط تقديم بطاقة الهوية الشخصية.

فئات ستدفع ٥٠% من ثمن تذكرة المترو

بالإضافة إلى الفئات التي تستفيد من الركوب مجانًا، هناك أيضًا فئات أخرى تستفيد من تكلفة ركوب مخفضة. تشمل هذه الفئات:

ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم، شريطة وجود إثبات من وزارة التضامن الاجتماعي. أسر الشهداء والمصابين من أفراد القوات المسلحة. الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و10 سنوات.

هذه الإجراءات تعكس التفاني الحكومي في دعم مواطنيها وتقديم الدعم للفئات المحتاجة