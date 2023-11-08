«هتموتي عيالك من غير ماتحسي» .. خبيرة تغذية تحذر من أكل هذا الطعام الذي نصنعه بأيدينا يومياً دون أن ندرى .. الحقي نفسك قبل فوات الآوان؟!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يمارس الكثير منا عادات خاطئة في الطعام والشراب دون دراية بأنها تؤذي الصحة وتصيب الجسم بالأمراض، وقد حذرت الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطرين حذرت من عادة نفعلها وهي بمثابة سم دون أن نعرف، حيث إن البعض يعاني من سوس الأرز المخزن في الشكائر ويقوم البعض بعادات خاطئة للتخلص منها بإستخدام المبيدات الحشرية وهذا خطأ كبير لأن بعضها بها قاعدة زيتية ومهما تم غسل هذه الحبوب لن يخرج منها المبيد وسوف نوضح بالتفصيل هذا الموضوع في مقال اليوم.

حبوب الغلة وتأثيرها على الجسم

يجب في البداية التعرف على ماهية حبة الغلة وهي عبارة عن قرص من مركبات فوسفيد الألومنيوم حيث تستخدم كمبيد حشري للحفاظ على الغلال من التسوس خاصة في الأرياف، لكن هذه الحبوب تتفاعل في معدة الإنسان مع المياه وعصارة المعدة وتقوم بإنتاج غاز الفوسفيد شديد السُمية وتؤدي إلى توقف أجهزة الجسم لذلك تسمى من قبل الأطباء بالقاتل الصامت لأن ليس لها أي أعراض ظاهرية للتعامل معها مباشرة.

طرق صحيحة للتخلص من سوس البقوليات

يمكن التخلص من كمية السوس إذا كانت قليلة عن طريق ما يلي: