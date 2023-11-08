“صغيرة بس تحيرك” .. تعرف على ٧ استخدامات اخرى لقصافة الأظافر مدهشة وغير قابلة للتوقعات .. مطلعتش للقص بس زي ما كنا فاكرين!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا شك أن الاستخدام الأبرز للقصافة هو تقليم الأظافر والتخلص من الجلد الزائد إلا أن لها استخدامات متعددة تجعل منها أداة مذهلة وسحرية، تغنيك عن شراء معدات ذات تكلفة عالية وتوفر الوقت والجهد، والسؤال هنا هل تعلم أهمية البروز والفتحات الموجودة فيها وكيف أستفيد منها؟ والإجابة نعم فقد تساعدك على إنجاز العمل بسهولة، وعلى الرغم من ذلك فلها ضرر عديدة منها نقل الميكروبات عند مشاركتها مع الآخرين ولذلك يجب الحفاظ عليها نظيفة.

الاستخدامات السحرية لقصافة الأظافر

توجد عدة استخدامات متنوعة للقصافة غير تقليم الأظافر و نرصدها خلال السطور التالية:

يمكن الاعتماد عليها في صورة بديل للقاطع أو القطر الحديدي بهدف إزالة الشريط البلاستيكي الذي يغلف الكراتين.

اللسان الحديدي يمكن استخدامه في ربط وفك المسامير في حالة عدم وجود مفك بالمنزل، كما له فائدة أخرى وهو حامل الهاتف بالوضع الرأسي لتسهيل المشاهدة.

الجزء المنحني في القصافة يستعمل في فتح البرطمانات صعبة الفتح لأول مرة وزجاجة المياه الغازية.

في حالة استخدام أعواد البخور ولم تجد حامل لها يمكن استعمال القصافة مع وضع طبق أسفلها حتى يتم تجميع الرماد فيه.

تستخدم بديلا عن قصافة الأسلاك من أجل ثني أسلاك الحديد وفصل البلاستيك عن الحديد في الأسلاك.

الطريقة الصحيحة لاستخدام قصافة الأظافر

يجب اتباع النصائح التالية عند تقليم الأظافر لأن الإهمال بقواعد النظافة والسلامة يتسبب في حدوث مشاكل صحية، ولذلك فإن الطريقة السليمة لتقليم الأظافر كما يلي: