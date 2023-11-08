“مش هيقرب من بيتك تاني” .. طرق طبيعية مجربة وفعالة لطرد البرص من المنزل نهائيا دون رجعة بدون أي مبيد حشري .. جربيها مش هتندمي!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يصاب البعض بالخوف والذعر عند مشاهدة البرص على الجدار أو الشباك أو الباب وغيره داخل المنزل ، وبمجرد ملاحظته يصاب بحالة من التوتر والخوف حيث ينتشر البرص كثيرا خلال فصل الصيف فهو كغيره من الزواحف يحب الأماكن الرطبة الدافئة، وتواجد البرص بالمنزل يكون بسبب تواجد الحشرات التي يتغذي عليها ولذلك يجب التنظيف جيدا، ونقدم لكم خلال سطور المقال حلول عملية للتخلص منها بشكلٍ نهائي.

طريقة طرد البرص من البيت

للقضاء على البرص وعدم رؤيتها مجددا داخل المنزل يمكن اتباع هذه الطرق تتمثل فيما يلي:

قشر البيض سواء كاملا أو مقسوم إلى نصفين في مداخل المنزل لأن البرص تظن أن هذه بيض ثعابين فتهرب إلى أماكن أخرى ويفضل تغييرها كل شهر.

ألواح الغراء اللاصقة (المصيدة) والتي توضع في المنافذ والمداخل لتكون على هيئة كمين يلتصق به البرص ولا يتمكن من الهروب.

الماء البارد قم برش الأماكن التي تتواجد البرص فيها حيث أن الزواحف غالبا ما تحب المكان الدافيء الرطب.

استعمال الثوم لعدم دخول البرص للبيت وذلك لأن له رائحة نفاذة قوية تجعله يطرد البرص ومغادرة المكان فورا.

نصائح هامة لعدم وجود البرص في البيت

توجد عدة تعليمات ينصح باتباعها لمعالجة المشاكل التي ينتج منها تواجد البرص بالبيت ونرصد لكم أهمها فيما يلي: