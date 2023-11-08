“هتندم ندم عمرك لما تعرف”!!….حركات تحبها المرأة وتعشقها ولا يعرفها معظم الرجال تعرف عليها!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نعلم جيدًا المجهود الذي يبذله الرجال في محاولة جذب انتباه السيدات في مختلف السياقات مثل مكان العمل، الشارع، المدرسة وغيرها. الرجل يسعى دائمًا للفت الانتباه وجذب انتباه النساء. ولكن ليس الجميع ناجحًا في هذا الصدد، والبعض الآخر يجد صعوبة في الوصول إلى قلوب السيدات. هناك بعض الحركات التي يمكن للرجل القيام بها لجذب انتباه النساء والوصول إلى ما يريد.

تلك الحركات التي يفضلها الكثير من النساء تعبّر عن مشاعر الرجل نحو المرأة وتبيّن مدى إعجابه بها، وفي الوقت نفسه تشير إلى عدم جاهزيته للارتباط بعلاقة جدية. هذه التصرفات تجعل المرأة تشعر بالتردد والاضطراب، وتجعلها تفكر في معنى تلك الإشارات.

حركات تحبها المرأة ولا يعرفها الرجال

1. الإظهار بالإعجاب والمشاعر تجاه المرأة وفجأة الابتعاد مما يجعل المرأة تحتار وتبحث عن معنى تلك التغييرات.

2. الإشارة إلى أن الرجل يلتزم بالحفاظ على مبادئه ولن يدخل في علاقة خارج إطار الزواج، وهذا يجعل المرأة تشعر بالارتباك والفضول.

3. القول إن الرجل يفتح الباب أمام الزواج ولكنه ليس مغلقًا تمامًا أمام العلاقة بشكل عام. هذا يجعل المرأة تشعر بالتحدي والاستفسار.

بعدما تكتشف المرأة أن الرجل معقدًا ومتقلبًا في تصرفاته، يمكن للرجل أن يخبرها أنه، على الرغم من رفضه للعلاقة خارج إطار الزواج، فهو منفتح للزواج ولا يعتبر ماضي المرأة عائقًا. هذه الإشارات تجعل المرأة تعتقد أن الرجل هو شخص مسؤول وجاد في العلاقة. هذه الحركات قد تكون مفاتيح لنجاح العلاقة وتعزيز الاتصال بين الطرفين.