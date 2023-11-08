“شيل الفيشة بسرعة” .. احذر من تشغيل الراوتر طوال الليل .. 5 مخاطر رهيبة يجهلها الجميع .. خلي بالك هيخرب بيتك!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبحنا نعتمد كليا على الانترنت في أداء المهام اليومية سواء العمل أو الدراسة والتواصل مع الآخرين، ومن منا ليس لديه جهاز راوتر داخل المنزل الذي يمد الأجهزة بشبكة الإنترنت والحفاظ على سرعته، والأغلب يترك الراوتر يعمل على مدار 24 ساعة دون انقطاع دون معرفة الأضرار التي قد تسببها هذه الحالة التي قد تؤدي إلى تلفه، ولهذا نوضح لكم خلال سطور المقال أهم الأضرار من تشغيل الراوتر طوال اليوم.

الأضرار الناتجة من تشغيل الراوتر طول الليل

هناك عديد من المخاطر والأضرار التي تنتج من ترك الراوتر يعمل لمدة طويلة كما يلي:

اختراق جهاز الراوتر ومحاولة سرقة جميع بياناتك الشخصية من قبل بعض الأشخاص.

قد يتسبب ذلك في سرقة باقة الانترنت وهذا ما يؤدي إلى بطء سرعة الشبكة ونفاذ الباقة سريعا وتحتاج إلى تجديدها كل فترة قصيرة.

ترك فيشة جهاز الراوتر تعمل مدة طويلة على مدار الليل قد يسبب ماس كهربائي.

كما أحد أبرز المشكلات الناجمة من تشغيل الراوتر طول الليل أنه يتلف بسرعة ويقلل من كفاءته وعمره الافتراضي.

نصائح هامة للحفاظ على جهاز الراوتر من التلف

يمكن الاعتماد على عدة نصائح و إتباعها للحفاظ على الراوتر وتجنب أي مشكلة متعلقة ببطء الإنترنت أو نفاذ الباقة كما يلي: