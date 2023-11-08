“سر الهاكرز محدش هيقولهولك افتح اي شبكة واي فاي في ٥ ثواني من غير باسورد” .. اكواد سرية لفتح جميع شبكات الواي فاي !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يبحث العديد من الأفراد عن طرق سهلة وفعالة للاتصال بالإنترنت من خلال شبكات الواي فاي المتاحة في محيطهم. عادةً، تكون معظم هذه الشبكات محمية بكلمات مرور قوية تمنع الوصول غير المصرح به. في هذا المقال، سنشرح كيفية الوصول إلى شبكات الواي فاي بسهولة.

طريقة فتح شبكة أي واي فاي بدون باسورد

غالبًا ما يصعب على الكثيرون اختراق شبكات الواي فاي المحيطة بهم. ولكن فيما يلي الخطوات التي يمكن أن تساعدك في القيام بذلك

باستخدام هاتفك المحمول، انتقل إلى إعدادات الهاتف واختر خيار الاتصال بالشبكات الأخرى. ادخل اسم الشبكة الواي فاي التي ترغب في الاتصال بها. عند دخولك إلى صفحة الويب التي تطلب اسم المستخدم وكلمة المرور، قم بإدخال العنوان IP التالي: 192.168.1.1. سيُطلب منك بعد ذلك تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. عادة، يكون اسم المستخدم “admin” وهو الافتراضي لمعظم الشبكات. بعد تسجيل الدخول، انتقل إلى رمز WLAN حيث يمكنك العثور على كلمة مرور الشبكة الواي فاي التي ترغب في الاتصال بها.

طريقة أخرى للوصول إلى شبكة الواي فاي بدون كلمة مرور

يمكنك أيضًا الوصول إلى الإنترنت عبر شبكات الواي فاي دون الحاجة لإدخال كلمة مرور الشبكة. كل ما عليك فعله هو مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code) الموجود على جهاز التوجيه (الراوتر) الخاص بالواي فاي، وسيتيح لك ذلك الوصول إلى الإنترنت دون إدخال كلمة مرور.