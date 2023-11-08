“بتسممي عيالك بقالك اكتر من ٢٠ سنة!!” .. دكتور جهاز هضمي يعلن عن صدمة من هذا المكون يجلب الأمراض والتسمم الكبدي!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعزز أبحاث حديثة على كيفية الحفاظ على صحة الكبد من دور الدكتور محمد حسن المنيسى، استشاري الجهاز الهضمي، في تقديم نصائح قيمة للحفاظ على هذا العضو الحيوي. ومن ضمن تلك النصائح المهمة هو توجيهنا نحو تطعيم الفيروسات الكبدية B وA، مما يساعد في الوقاية من الأمراض المتعلقة بالكبد.

تحذير دكتور محمد حسن من الفول السوداني وتسببه في تليف الكبد

ومن أجل الحفاظ على صحة الكبد، يجب أن نكون حذرين في استخدام الأدوات الشخصية المشتركة ونتجنبها قدر الإمكان، حيث يمكن أن تسهم في انتقال الأمراض. وهذا ليس كافيًا، حيث يجب علينا أيضًا الحذر من إساءة استخدام الأدوية، حيث يمكن أن تتسبب في الإصابة بمشاكل في الكبد، بناءً على توجيهات الدكتور حسن المنسى بالإضافة إلى ذلك، يُشدد الدكتور على أهمية تجنب تناول الفول السوداني والدقيق غير المخزن بشكل جيد، نظرًا لأنه يمكن أن يحتوي على فطر يعرف بأنه مسبب لسرطان الكبد.

نصائح دكتور الجهاز الهضمي للاطعمة التي تمنع التليف الكبدي

وفيما يتعلق بالقهوة، فقد وجدت أبحاث أنها تلعب دورًا مهمًا في منع تلف الكبد وتليفه. وعلى الرغم من الفوائد المحتملة للقهوة، يجب أن نكون حذرين في حالات معينة مثل وجود قرحة معدية أو مشاكل في القلب أو ارتفاع ضغط الدم. ومع ذلك، تشير الأبحاث أيضًا إلى أن القهوة تمنع الذبحة الصدرية ولا تؤثر سلبًا على مرضى ارتفاع ضغط الدم لتعزيز صحة الكبد، يوصى بتضمين الفراولة والتوت والجرجير والخيار في نظامنا الغذائي