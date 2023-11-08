هتنبهر لما تعرف”!!…طريقة جهنمية هتخلي الراوتر يشتغل والنور قاطع هتتصدم لما تعرفها بجد!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تجد بعض الأشخاص أنفسهم في مواجهة تحديات كبيرة عندما يحدث انقطاع للتيار الكهربائي، مما يؤدي إلى انقطاع الاتصال بالإنترنت. هذا التحدي يصبح أكثر تعقيدًا عندما يعتمدون بشكل أساسي على شبكة الواي فاي بدلاً من استخدام باقات الهاتف المحمول. وذلك بسبب أن الإنترنت أصبح جزءًا أساسيًا في حياتهم، حيث يستخدمونه للدراسة والعمل والتواصل مع الآخرين. لذا، سنقدم بسهولة بعض الأساليب التي يمكن أن تساعدهم على تشغيل الراوتر بدون الحاجة إلى التيار الكهربائي.

إن انقطاع التيار الكهربائي يتسبب في انقطاع الإتصال بالإنترنت، لأن جهاز الراوتر يعتمد على توفر الطاقة الكهربائية للعمل. ومع ذلك، هناك بعض الأساليب التي يمكن استخدامها لتشغيل الراوتر دون الحاجة إلى الكهرباء، من بينها: استخدام الباور بانك بالضبط، هذا هو الحلا الذكي للبقاء متصلًا بالإنترنت في حالة انقطاع التيار الكهربائي. الباور بانك يوفر مرونة كبيرة ويساعد في تجنب انقطاع الاتصال بالإنترنت في الأوقات الحرجة مثل أثناء الدراسة أو العمل. يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من السيناريوهات والمواقف، مما يجعله حلاً ممتازًا للتنقل أو عندما تكون في أماكن بعيدة عن مصادر الكهرباء. استخدام بطاريات خارجية عند انقطاع الكهرباء، يُمكنك استخدام بطارية خارجية كبديل لتشغيل الراوتر. كل ما عليك فعله هو توصيل كابل USB بين الراوتر والبطارية الخارجية، ثم تشغيل البطارية. سيعمل الراوتر بكفاءة دون الحاجة إلى مصدر كهرباء خارجي حتى تنفد بطارية البطارية الخارجي

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