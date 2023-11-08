“هتندم انك مكنتش تعرفه!!..بيان عاجل من وزارة التموين بخصوص زيادة سعر الخبز هتتصدم بجد لما تعرفه!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أصدر توجيهات حازمة بهدف تحسين جودة الخبز المدعوم في البلاد. تشمل هذه التوجيهات القيام بحملات يومية على المخابز للتحقق من مطابقة الخبز للمواصفات المحددة من قبل وزارة التموين. الوزير حث مدراء المديريات على تنفيذ هذه الحملات وأكد على أهمية تشكيل مجموعات لمراقبة جودة الخبز في كافة المديريات.

هذه الجهود تهدف إلى الحفاظ على جودة الخبز وضمان توزيعه بشكل فعّال وعالي الجودة. ينبغي أيضًا لهذه المجموعات متابعة وفحص المخابز بانتظام للتحقق من امتثالها للمعايير المحددة. ذلك يؤكد على أهمية الحفاظ على جودة الخبز.

فيما يتعلق بالسعر المدعوم للخبز، أكد الوزير أن الحكومة تقدم دعمًا كبيرًا يبلغ 90 مليار جنيه مصري سنويًا لهذا المنتج. هذا الدعم يساعد في توفير رغيف الخبز بجودة عالية للمواطنين. ولضمان تحقيق هذا الهدف، سيتخذ الوزير إجراءات صارمة ضد المخابز التي لا تلتزم بالمعايير، بما في ذلك سحب التراخيص وإغلاقها نهائيًا في حال تكرار الانتهاكات.

أخيرًا، تم التشير إلى نظام جديد لصرف السلع التموينية من المنافذ، حيث يسمح بصرف السلع حسب الصنف. يهدف هذا النظام إلى تحسين إدارة صرف السلع التموينية وزيادة الشفافية للأفراد الذين يعتمدون على بطاقات الدعم. سيتم تنفيذ نظام صرف الاستعاضات للمنافذ إلكترونيًا، مما يجعل الوصول إلى السلع الأساسية أسهل بكثير للمواطنين. هذه الإجراءات تهدف إلى مواجهة التحديات المتعلقة بارتفاع الأسعار وضمان توفير المستلزمات الأساسية للمواطنين.