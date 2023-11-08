“نبات معجزة بيعالج الزهايمر!” ..  فاكهة يوصي بها حميع أطباء المخ والقلب أيضا أكثر من ٢٠ مرض تعالجه !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - فاكهة الرمان هي واحدة من الفواكه اللذيذة والمفيدة للصحة. إنها مشهورة بنكهتها اللذيذة ولونها الجميل، ولكنها تحمل أيضًا العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تأثير إيجابي على الدماغ والذاكرة

فوائد تناول فاكهة الرمان للمخ والذاكرة

1. زيادة تدفق الدم إلى الدماغ:

فاكهة الرمان تحتوي على مواد مضادة للأكسدة تعرف بـ “البوليفينولات”، والتي تعزز تدفق الدم إلى الدماغ. هذا يمكن أن يساعد في تحسين وظائف الدماغ وزيادة تركيزك.

2. تحسين الذاكرة:

بفضل مضادات الأكسدة والمواد المضادة للالتهابات في فاكهة الرمان، هناك دلائل تشير إلى أن استهلاكها بانتظام يمكن أن يساعد في تحسين الذاكرة والوظائف

فوائد تناول الرمان للقلب والاوعية

1. تقليل مخاطر الأمراض القلبية:

فاكهة الرمان تحتوي على مواد تعزز صحة القلب، مثل البوليفينولات والبوتاسيوم وفيتامين C. هذه المواد يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم وتقليل مخاطر الأمراض القلبية.

2. تقوية الأوعية الدموية:

الرمان يحتوي على نسب عالية من النيتريتات الطبيعية التي تساعد في توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم. هذا يمكن أن يكون مفيدًا للقلب والأوعية

الاستهلاك الصحيح لفاكهة الرمان للاستفادة منها

يمكن تناول فاكهة الرمان على شكل عصير طازج أو كجزء من وجبات الفاكهة. يمكنك أيضًا إضافة حبيبات الرمان إلى السلطات أو الحبوب الصباحية لتحسين قيمتها الغذائية فاكهة الرمان ليست فقط لذيذة ومنعشة، ولكنها تحمل العديد من الفوائد الصحية. يمكن أن تكون مفيدة للدماغ والذاكرة بفضل تأثيرها على تدفق الدم والمضادات الأكسدة، وأيضًا لصحة القلب. لذا، لا تتردد في تضمين فاكهة الرمان في نظامك الغذائي لتعزيز صحتك العامة.