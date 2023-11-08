“خراب بيوت” .. شيل الفيشة بسرعة .. احذر من تشغيل الراوتر طوال الليل 5 مخاطر رهيبة يجهلها الجميع

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في هذه الآونة الجميع يقومون بإستخدام الانترنت بكثرة وبشكل يومي ، ولذلك يجب تحذير الجميع ممن يمتلكون جهاز الراوتر في منازلهم او في اماكن العمل انه وعلي الرغم من تنبيه شركات الاتصالات الي أهمية عدم فصل الراوتر من الكهرباء الا انه يجب فصله حفاظا علي امنك الشخصي وايضا أمن المنزل ، حيث انه عندما يتم ترك الراوتر يعمل طوال الليل والنهار سوف يحدث الكثير من الأضرار التي تكون وخيمة وقد تصل إلى الهلاك، ولذلك هناك بعض الأمور التي يجب معرفتها في هذا الأمر قبل ترك الراوتر .

أضرار ترك الراوتر مفتوح في الليل

قام العديد من الخبراء بتوضيح عدة أسباب من أجلها يجب علينا عدم تشغيل الراوتر اثناء الليل تجنبا لحدوث أضرار ومنها :-

يمكن أن يقوم بعض المخترقين باختراق جهاز الراوتر الخاص بك وسرقة البيانات والمعلومات.

كذلك يقوم بعض الأشخاص أيضا بسرقة الإنترنت الأمر الذي يجعل الباقة تنفذ سريعاً.

عند ترك فيشة الراوتر يعمل طوال الليل فإن هناك احتمالية حدوث ماس كهربائي.

كما ان ترك الراوتر يعمل طوال الليل يؤدي إلى تلف الراوتر سريعًا ويقلل من عمره الافتراضي.

نصائح للحفاظ على الراوتر من التلف

هناك عدة نصائح يجب اتباعها للحفاظ على الراوتر من التلف ومنها كالتالي: