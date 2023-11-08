“احذر تقتله في بيتك تاني”!!.. أعرف السبب لماذا لا يجب “قتل البرص” في المنزل؟.. سوف تندهش عند معرفة الإجابة!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تنزعج معظم السيدات وربات البيوت من ظهور الحشرات الزاحفة والطائرة في المنزل خاصةً البرص أو ما يطلق عليه الوزغ حيث يعتبر من الزواحف المزعجة التي تسبب الرعب والخوف عند ظهورها في المنزل للصغير والكبير على حد سواء، لهذا يبحث الكثيرين عن أفضل الطرق للقضاء عليه باستخدام المبيدات والمواد الكيماوية التي تضر بصحة أفراد الأسرة، لهذا السبب نقدم لكم أفضل الطرق الفعالة والطبيعية الآمنة على سلامة الأسرة خلال هذا المقال التالي.

طرق طبيعية للتخلص من البرص في المنزل

هناك العديد من الطرق الفعالة والمجربة للتخلص من هذه الحشرات الزاحفة بدون استخدام المبيدات الحشرية منها التالي:

الماء المثلج هو أحد الحلول البسيطة والممتازة لطرد البرص من المنزل نهائياً لأنها من الحشرات التي تفضل التواجد في المناطق الدافئة والرطبة، لذا كل ما يتطلب هو رش مكان تواجده بالماء البارد فقط.

المصيدة اللاصقة أيضاً لها دور مهم في اصطياد البرص بكل سهولة بسبب المادة اللاصقة التي يصعب الهروب منها عند الالتصاق بها.

أفضل الوصفات الطبيعية للقضاء على البرص نهائياً

يمكن الاستعانة بالعديد من المكونات الطبيعية الفعالة للقضاء على تواجد البرص أو الوزغ في المنزل نهائياً، لذا نتعرف معاً على أفضل الحلول الآمنة كالتالي: