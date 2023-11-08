“لو آخر نساء العالم ابتعد عنها”!!.. تعرف على “7 علامات في المرأة” لو وجدتها لا تتزوجها على الإطلاق.. اوعى تقربلها ولو مفيش غيرها في الكون!!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الزواج من أهم مراحل الحياة التي يمر بها الإنسان فهو سنة الحياة وشريعة الله في الأرض لتعميرها وإنتاج أجيال صالحة ومؤمنة بعبادة الخالق، لذا يجب اختيار شريك الحياة بعناية شديدة لتحقيق السعادة المنشودة وبناء أسرة وأطفال على أسس سليمة وعلاقات مبنية على الرحمة والمودة بين الطرفين منعاً من حدوث تصادم بعد الزواج، لهذا تعتبر فترة الخطوبة لها دور مهم في التعارف بين الطرفين لمعرفة كل منهما لطباع الآخر والتكيف معها والتقريب في وجهات النظر.

كيفية اختيار مواصفات شريكة الحياة

يجب على كل شاب وفتاة مقبلين على الزواج التأني في اختيار صفات وطباع شريك المستقبل، والحرص على معرفة كل منهما جيداً حيث يتم التواصل بينهما ليعرف كلا منهما طباع الآخر بصورة أكبر ليتم التفاهم والتطبع بينهما لأخذ خطوة الزواج بثقة وأمان لتحقيق السعادة الزوجية المنشودة بين الطرفين، لذلك السبب تم نشر بعض النصائح الهامة للشباب المقبلين على الزواج للابتعاد عن تلك الصفات في بعض الفتيات.

7 علامات في المرأة إذا وجدتها لا تتزوجها نهائياً

نتعرف معكم على بعض الخصال أو الصفات التي إن وجدت في الفتاة لا يجب التقرب إليها على الإطلاق أو الارتباط بها منها التالي: