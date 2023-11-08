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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الزواج من أهم مراحل الحياة التي يمر بها الإنسان فهو سنة الحياة وشريعة الله في الأرض لتعميرها وإنتاج أجيال صالحة ومؤمنة بعبادة الخالق، لذا يجب اختيار شريك الحياة بعناية شديدة لتحقيق السعادة المنشودة وبناء أسرة وأطفال على أسس سليمة وعلاقات مبنية على الرحمة والمودة بين الطرفين منعاً من حدوث تصادم بعد الزواج، لهذا تعتبر فترة الخطوبة لها دور مهم في التعارف بين الطرفين لمعرفة كل منهما لطباع الآخر والتكيف معها والتقريب في وجهات النظر.
كيفية اختيار مواصفات شريكة الحياة
يجب على كل شاب وفتاة مقبلين على الزواج التأني في اختيار صفات وطباع شريك المستقبل، والحرص على معرفة كل منهما جيداً حيث يتم التواصل بينهما ليعرف كلا منهما طباع الآخر بصورة أكبر ليتم التفاهم والتطبع بينهما لأخذ خطوة الزواج بثقة وأمان لتحقيق السعادة الزوجية المنشودة بين الطرفين، لذلك السبب تم نشر بعض النصائح الهامة للشباب المقبلين على الزواج للابتعاد عن تلك الصفات في بعض الفتيات.
7 علامات في المرأة إذا وجدتها لا تتزوجها نهائياً
نتعرف معكم على بعض الخصال أو الصفات التي إن وجدت في الفتاة لا يجب التقرب إليها على الإطلاق أو الارتباط بها منها التالي:
- المرأة الثرثارة التي تكثر الكلام وتفشي أسرار بيتها للأقارب والأصدقاء وكل من حولها.
- المرأة الأنانية التي لا تهتم إلا بنفسها ومتطلباتها فقط غير مكترثة بزوجها أو أطفالها.
- المرأة المستفزة التي تعتبر احتياجاتها في المقام الأول ولا تبالي بزوجها بأي حال من الأحوال.
- المرأة السطحية والتي لا تهتم إلا بالمظاهر الخارجية ومهملة في بيتها وطلبات زوجها.
- المرأة الحنونة التي تكرث كل وقتها لأطفالها وتعطيهم كل الاهتمام دون أي اهتمام بأمور زوجها ومتطلباته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “لو آخر نساء العالم ابتعد عنها”!!.. تعرف على “7 علامات في المرأة” لو وجدتها لا تتزوجها على الإطلاق.. اوعى تقربلها ولو مفيش غيرها في الكون!!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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