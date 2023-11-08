“ابعد عنها وإلا هتموت”!!.. تعرف على “7 أنواع من السمك السام” احذر شرائها نهائياً.. لو أكلتها هتموت بالبطئ!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر المأكولات البحرية من أكثر الأطعمة المفيدة والصحية التي يفضل تناولها الصغار والكبار لما تتميز به من طعم لذيذ ومميز لا يقاوم خاصةً الأسماك التي تمتاز بطعم شهي ولذيذ يعشقه الكثيرين بالإضافة إلى فوائده الصحية الكثيرة والمفيدة لجسم الإنسان، حيث لها أهمية كبيرة في المحافظة على سلامة القلب والأوعية الدموية بجانب احتوائها على نسبة كبيرة من أحماض الأوميجا 3 الهامة في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، ولكن هناك بعض الأنواع من الأسماك الضارة والسامة التي يجب تجنب تناولها تماماً لوجود مادة سامة بها.

تجنب تناول هذه الأنواع من الأسماك

أشارت بعض الدراسات الحديثة إلى انتشار بعض أنواع الأسماك السامة والخطيرة التي تهدد صحة الإنسان وقد تسبب التسمم والإصابة بالأمراض المزمنة الأخرى، لهذا وجب التنويه عن عدم شراء هذه الأنواع السامة من الأسماك التي تحتوي على نسبة كبيرة من الزئبق الذي من السموم الخطيرة التي قد تلحق الأذى بالصحة العامة للجسم وتدمر الجهاز العصبي، وهذه الأنواع الخطرة كالتالي:

سمكة الأرنب او يطلق عليها سمكة المنفاخ.

سمكة الأسد.

سمكة القط.

سمكة القرش.

سمكة أبو سيف.

سمكة العقرب.

سمكة الخشن البرتقالي.

كيفية معرفة السمك الطازج من السمك الفاسد

هناك بعض الدلالات التي تساعدك في التفرقة بين السمك الصالح للأكل وغيره من السمك الفاسد، فعند تقطيع السمك الطازج السليم لا يخرج منه دم بينما في الفاسد يخرج منه نزيف دموي، كذلك يتميز السمك الطازج بعيون صافية لامعة على عكس السمك الفاسد.