“معلومة صادمة لم تعرفها من قبل”!!.. لن تصدق سر وجود “ثقب صغير في القفل” .. هتندم إنك معرفتش من زمان!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يستخدم الكثيرين منا الأقفال في الكثير من الأمور المختلفة دون علم بمدى أهمية الثقب الصغير الموجود في أسفل القفل المعدني، حيث له العديد من الاستخدامات المفيدة والعملية وأشهر وظيفة لهذا الثقب هو تزييت القفل منعاً لحدوث صدأ وتلفه سريعاً، ولكن ما لا يعلمه الكثيرين أن هناك استخدامات أخرى عديدة لهذا الثقب الصغير سوف نستعرضها معكم الآن خلال السطور القليلة القادمة.

سر وجود ثقب صغير في القفل

توجد العديد من الأمور المتواجدة في حياتنا اليومية دون أن ندرى فوائدها واستخداماتها المهمة من بينها الثقب الصغير الموجود في غطاء القلم والمساطر وغيرها، ويعد الثقب الموجود في أسفل القفل المعدني له أهمية كبيرة في الحفاظ على القفل من الصدأ عن طريق تزييت هذا الثقب الصغير مما يعمل على زيادة عمره الافتراضي، إلى جانب الثقب الموجود في الإطارات الملونة والمصنوع كل منهما للقيام بغرض معين فيكون اللون الأحمر من أجل القيام بمحو الرصاص واللون الأزرق للقيام بمحو الحبر.

بعض الاستخدامات الهامة التي لم نكن نعرفها من قبل

هناك الكثير من الأمور الأخرى والموجودة في حياتنا دون معرفة أهميتها منها ثقب غطاء القلم الجاف والذي يستخدم في تثبيت الممحاة الموجودة في طرف القلم، بالإضافة إلى ثقب المسطرة لكي يمكننا تعليق المسطرة في المكتبات لعرضها بطريقة ملفتة وعدم اخذ حيز كبير في المكان، كما يوجد ثقب صغير في الأحذية يعمل على تهويتها مما يعطي الاحساس بالراحة عند الاستخدام.