“معلومة صادمة تعرفها لأول مرة”!!.. تعرف على دولة مجهولة لم تسمع عنها من قبل يظهر بها أكبر بئر نفطي في العالم.. اتفرج على طفرة هتغير موازين الاقتصاد على وجه الأرض!!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعلن صندوق النقد الدولي في يوم السبت الماضي أن هناك بلد مجهول مجاورة للبرازيل وفنزويلا وسورينام تسمى غويانا Guyana سوف تتسبب في تغير مجريات اقتصاد العالم بأكمله خلال الفترة القادمة، وتعد هذه البلدة الصغيرة لا تملك غير شلال واحد يسمى كايتيور ولكنها من المتوقع ان تكون من أكبر وأهم المغريات في المستقبل لما سوف تحققه من أكبر نسبة نمو اقتصادي على مستوى العالم.

دولة تحتوي على أكبر نسبة من النفط في جميع أنحاء العالم

يذكر أن غويانا هي الدولة الوحيدة في قارة أمريكا الجنوبية التي يتكلم سكانها اللغة الإنجليزية وترتبط بمنطقة البحر الكاريبي بعد استعمرار بريطانيا وحصولها على الاستقلال عام 1966، ولكن في عام 2015 ثم اكتشاف أضخم احتياط نفطي بها حيث قدرته الشركات الأمريكية بمعدل 5 مليارات و500 مليون برميل من النفط حيث وصلت الاكتشافات حتى الآن إلى 12 حقل نفطي، ويعد ذلك من أكبر وأهم الاكتشافات على مستوى العالم من مخزون النفط العالمي.

معلومات هامة عن غويانا

من المتوقع أن يضخ هذا المخزون الهائل من النفط ما يقرب من 250 مليار دولار في اقتصاد الدولة التي تبلغ مساحتها 21500 كيلو متر إلى جانب عدد سكانها الذي لا يتعدى 780 ألف، لذلك يتوقع الجميع ازدهار كبير لهذه الدولة خلال الفترة القادمة لتصبح من أهم العواصم المنتجة للنفط في العالم والذي وصل قيمته إلى 4 مليار دولار ويتوقع أيضاً وصول الإنتاج المحلي بها من 300% إلى 1000% مع قدوم عام 2055.