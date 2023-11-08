«طالب أبكى جميع المعلمين»..طالب يجيب على سؤال في امتحان اللغة العربية بطريقة أذهلت الجميع وأبكت المصححين .. لن تصدق ماذا كتب في ورقة الإجابة؟؟!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بالتزامن مع فترة الامتحانات من كل عام نجد أنه من الشائع أن تتكرر حوادث متعلقة ببعض إجابات الطلاب التي تثير دهشة المعلمين فنجد أن المدرس يمكن أن يواجه اجابه مختلفه من نوعها وغير تقليدية، تعمل على إثارة الضحك، وربما يكون هناك إجابة أخرى تجعله مندهشا ويصل إلى حد البكاء، وبالفعل هذا ما حدث مع طالب قد قام بكتابة إجابة مختلفة كليا في امتحان اللغة العربية وتلك الإجابة دفعت هذا المدرس إلى أن يقوم بمشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تابعونا نروي لكم كل التفاصيل.

طالب بجيب على سؤال في امتحان اللغة العربية بطريقة أذهلت الجميع وأبكت المصححين

نجد أن المدرس قد تأثر كثيرا وكانت له ردة فعل قوية بسبب اجابة طالب في امتحان اللغة العربية فيما يتعلق بالجزء الخاص بالإعراب حيث كان مطلوب تحليل وإعراب آية قرآنية تقول: “بسم الله الرحمن الرحيم. خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ”.

ومعظم الطلاب قد قاموا بالإجابة على هذا السؤال بشكل اعتيادي مستخدمين قواعد العرب، بينما طالب واحد فقط قرر أن يكون مختلف كتب خلق فعل ماض لن ينسى فاعله وأنا لن أكون قادر على كتابة مبني للمجهول تأدبا مع الله عز وجل

على جانب آخر نجد أن ردة فعل المدرس كانت جيدة جدا حيث أنه كتب له عبارة محتواها بارك الله في أدبك وعلمك أنت طالب مجتهد وبالطبع تستحق أن تأخذ درجة الامتحان كامله، وأعطى الطالب 20 درجه وبعدها قام بتصوير ورقة الإجابة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليعلق مستخدمي التواصل الاجتماعي بتعليقات إيجابية أيضا.