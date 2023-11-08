دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يهتم موقع جارغان جوش ” Jargan Josh” بنشر الاختبارات الدماغية والخدع البصرية التي تنال إعجاب الكثير من الأشخاص، ونقلًا من هذا الموقع قد أحضرنا لكم اختبار جديد يعتمد على قوة الملاحظة، وهو عبارة عن صورة تحتوي على مسرح يوجد عليه ساحر قد هرب منه الأرنب الخاص به واختبأ في مكان ما، ولكن التحدي هو أن تستطيع إيجاد الأرنب بسرعة شديدة قبل مرور 11 ثانية وذلك لإثبات قوة الملاحظة الدقيقة التي تحظى بها.
هرب أرنب الساحر واختبأ.. 1% فقط يمكنهم رؤيته بـ11 ثانية فهل أنت منهم؟
في هذا الاختبار هناك عدة تفصيلات في الصورة، حيث تحتوي على ساحر مع المساعدة له إلى جانب وجود مسرح ويجلس كثير من المشاهدين لرؤية الساحر عندما يخرج الأرنب، ولكن الأرنب هرب واختبأ في مكان ما، وهناك الكثير من الألوان والمعدات التي تجعل البحث عن الأرنب أكثر صعوبة، ولكن إن أمعنت النظر ستجد الأرنب يجلس في الأسفل على يمين المسرح، خلف الأضواء الموجودة والتي تزيد من صعوبة رؤية الأرنب ومعرفة مكانه، وهكذا وجدنا الأرنب الذي هرب من الساحر، إن كنت استطعت إيجاد مكانه في عدة ثوانِ فأنت تمتلك قوة ملاحظة رائعة ومميزات في التركيز عليك المحافظة عليها.
أهمية الخدع البصرية
التدريب على الخدع البصرية بشكل مستمر يسهم بشكل كبير في زيادة قوة التركيز والانتباه، إلى جانب تنمية مهارات الأطفال بشكل كبير عند محاولة حل هذه الاختبارات والخدع البصرية التي تعتمد بشكل أساسي على وجود قوة بصرية إلى جانب التركيز إلى حد كبير لتصل إلى النتيجة الصحيحة في أسرع وقت ممكن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 1% فقط استطاعوا حل هذا اللغز .. ابحث عن الأرنب المختبيء من الساحر داخل الصورة الموضحة أمامك .. لديك 11 ثانية فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.