دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تضبط السكر وتحميك من الإصابة بـ 32 مرضا..وجبة بسيطة لكنها خارقة وجبارة, طريقة بسيطة لكنها خارقة وجبارة .. تضبط السكر وتحميك من الإصابة بـ 32 مرضاذكرت مجلة “Nature” العلمية ان علماء بجامعة قوانغتشو الصينية، اكتشفوا أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، الذي يشمل تناول الأطعمة النباتية والجبن والمأكولات البحرية والمكسرات والبقوليات، يحمي من 32 مرضا خطيرا. كما لاحظ الباحثون أن هذا النظام الغذائي يقلل من احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأنواع عديدة من السرطان والسكريومن أهم هذه الاغذية : الخضراوات. الفاكهة. الحبوب الكاملة. البقوليات. المكسرات والبذور. زيت الزيتون. التتبيل بالأعشاب والتوابل

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