«العشبة المعجزة!!».. عشبة جبارة بسعر التراب لكنها خارقة وتعيد شبابك حتى لو كنت بعمر 90 سنة .. ياريتني عرفتها من زمان!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - معروف أن ورق الغار يعتبر توابل أساسية في معظم المطابخ بسبب نكهته الفريدة ومع ذلك، يمكن استخدام ورق الغار بطرق أخرى غير الطهي، فهو يُستخدم لحرقه بهدف التخلص من الطاقة السلبية والتخلص من الحشرات، خاصةً في فصل الصيف ويمكن أيضًا استخدامه للمساعدة في القضاء على الدهون المتراكمة في مناطق البطن وصبغ الشعر والتخلص من الشيب سنتناول في هذا المقال العديد من الفوائد والاستخدامات المتعددة لورق الغار، حتى تتمكن من الاستفادة القصوى منه.

وصفة ورق الغار للقضاء على الشعر الابيض

مشكلة ظهور الشعر الأبيض تزعج العديد من النساء والرجال، ويشعرون بصعوبة في صبغ الشعر بسبب مخاوف من تأثير المواد الكيميائية على صحة شعرهم لحل هذه المشكلة، يمكن استخدام وصفة تستخدم ورق الغار للتخلص من الشعر الأبيض بطريقة طبيعية إليك الخطوات:

ابدأي بوضع كوب من الماء في إناء، ثم أضيفي كمية من ورق الغار إليه وقومي بتسخينهما على نار متوسطة حتى يبدأ المزيج في الغليان. بعد الغليان، أضيفي ملعقة من الشاي الأسود إلى المزيج وامزجيهما جيدًا. عندما يصبح المزيج جاهزًا، قومي بتوزيعه بالتساوي على شعرك. اتركي الوصفة على شعرك لمدة ساعة على الأقل. بعد ذلك، قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر والشامبو.

سوف تلاحظين تحسنًا ملموسًا في مظهر شعرك، واختفاء أي بصيلة شعر ذات لون أبيض يمكن تكرار هذه الوصفة بانتظام للحصول على أفضل النتائج.