«ياريتني عرفتها من زمان!!».. هذا ما يحدث لجسمك إذا وضعت فص ثوم تحت المخدة يوميا قبل النوم .. إزاي عايشين ومنعرفش!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الثوم مادةً أساسية في العديد من العلاجات التقليدية بفضل فوائده الصحية يمكن استخدامه للتغلب على مشكلات الأرق بفضل الرائحة الهادئة للمركبات الكبريتية في الثوم، مثل الأليسين ما يُفاجئ هو أن وضع قرن ثوم تحت وسادتك يمكن أن يساعد في تعزيز النوم بشكل أفضل دراسات حديثة تؤكد أن المركبات الكبريتية في الثوم تمتصها الوسادة وتنتشر ببطء، مما يخلق بيئة مهدئة تساعد في تحسين جودة النوم.

فوائد الثوم لتحسين النوم

بالإضافة إلى تحسين جودة النوم، يمكن أن يساعد الثوم أيضًا في النوم السريع والصحي إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل ارتجاع المريء، يمكنك تناول قليل من الثوم الطازج مع ماء أو شرب كوب من الماء الساخن مع قطعة صغيرة من الثوم، وأحيانًا يمكن أن تخلطه مع الحليب والعسل على الرغم من أن ذلك قد لا يكون لذيذًا، إلا أنه يمكن أن يكون فعّالًا في تحسين صحتك.

لماذا الثوم يعمل علي تحسين نوعية النوم

لأن رائحة الأليسين الموجود في الثوم لها تأثير مهدئ على نوعية النوم، يمكنك جرب وضع ثلاث فصوص من الثوم تحت وسادتك قبل النوم على الرغم من أنه قد يكون من الصعب في البداية التعود على الرائحة، إلا أنه بعد بضعة أيام يمكن أن تتعود عليها تجدر الإشارة إلى أن الثوم حاز على لقب “النبات الطبي للعام” في ألمانيا عام 1989، واستُخدم كتعويذة لجلب الحظ الجيد وحماية من الأشباح ومصاصي الدماء في الماضي وبالرغم من فوائه الصحية، يفضل العديد من الأشخاص البحث عن طرق للتخلص من رائحة الثوم عند تحضيره في الأطعمة ولذلك، يمكن وضع قطعة من الثوم تحت وسادتك قبل النوم للاستفادة من فوائد النوم الهادئة.