«إزاي عايشين ومنعرفش!!».. سلق البيض بهذه الطريقة قد يدمر كبدك ويتسبب بوفاتك أحذر قبل فوات الأوان .. يانهار مش فايت!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر وجبة البيض واحدة من الوجبات اللذيذة والشهية التي يُفضلها العديد من الأشخاص كوجبة إفطار، وذلك للاستفادة من القيمة الغذائية الغنية في البيض هناك العديد من الطرق لتحضير البيض، سواء بالقلي في الزبدة أو الزيت، أو عن طريق السلق في الماء المغلي إنَّ البيض المسلوق هو واحد من الطرق الأكثر شيوعًا لاستهلاك البيض، وذلك بسبب مذاقه اللذيذ وسهولة تناوله خاصةً للأطفال إلى جانب لذته، يحتوي البيض على قيمة غذائية عالية ويعزز نمو وتطور أجساد الأطفال ومع ذلك، ينبغي الانتباه إلى الأخطاء الشائعة التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج غير مرضية أثناء عملية السلق.

طريقة سلق البيض الخاطئة



يعد تحضير وجبة البيض سواءً بالقلي أو السلق من العادات اليومية للكثيرين، والبيض المسلوق هو واحد من أكثر الوجبات شيوعًا ولكن يجب أن نكون حذرين عند سلق البيض وأن نمنحه الوقت الكافي للنضج فالكثيرون يقعون في خطأ شائع برفع البيض من الماء المغلي قبل أن ينضج تمامًا نتيجة الاستعجال هذا السلوك يمكن أن يؤدي إلى عواقب صحية سلبية، لذا من الأفضل منح البيض الوقت الكافي أثناء السلق لضمان أنه ينضج بشكل جيد ويكون آمنًا للاستهلاك.

طريقة سلق البيض الصحيحة

لضمان أن البيض ينضج بشكل جيد، يجب تركه في الماء المغلي لمدة تتراوح عادة بين 10 إلى 15 دقيقة يمكنك أيضًا إضافة القليل من الملح إلى الماء لمساعدة في منع تصدع القشرة أثناء السلق.