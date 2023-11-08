«هي دي الاخبار ولا بلاش!!».. قلق السعودية والإمارات بشكل جنوني بعد اكتشاف كنوز جديدة في مصر ستجعل ام الدنيا تدخل سباق الدول المتقدمة!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعلن شركة التوس، المتخصصة في مجال التعدين واستكشاف الذهب، عن اكتشاف جبال من الذهب في منطقة الصحراء الشرقية تم اكتشاف هذا الذهب الصخري الصلب من خلال مشروعين في مصر، حيث بلغ عرض الأعمال حوالي 30 مترًا وطولها 100 متر تمت هذه العمليات بشكل يدوي وميكانيكي، وقد تم تأكيد أكثر من 50 عملية استخراج للذهب الصخري الصلب حتى الآن تستمر الشركة في تقييم ما لا يقل عن 35 هدفًا آخر للاستشعار عن بعد.

الاستكشافات في مصر

اكتشف علماء الآثار كنوزًا جديدة في مدينة هيراكليون، المدينة المصرية المفقودة التي غرقت في البحر الأبيض المتوسط منذ أكثر من 1000 عام هذه الاكتشافات تشمل مجوهرات ذهبية وأطباقًا فضية، بالإضافة إلى جهاز غريب على شكل بطة الباحثون شاركوا في هذا الاكتشاف الكبير العالم الفرنسي في مجال الآثار البحرية، فرانك جوديو.

استكشافات المؤرخ الفرنسي في مصر

تمثل هذه الاكتشافات المصرية مصدر قلق كبير للمواطنين السعوديين والإماراتيين على الرغم من أن المستكشف الفرنسي اكتشف مدينة هيراكليون قبل أكثر من 20 عامًا، إلا أن تقنيات التنقيب الجيوفيزيائي الحديثة ساهمت في اكتشاف التجاويف والأجسام المدفونة تحت طبقات سميكة من الطين سبق وأن تم عرض الاكتشافات السابقة من هيراكليون في المتحف البريطاني في لندن، وتضمنت تماثيلًا للفراعنة والآلهة وفي وقت سابق من هذا العام، تم الكشف عن اكتشاف يشبه مدينة “أتلانتس” في ألمانيا، وهي بلدة تُدعى رونغهولت، التي غمرتها العواصف.