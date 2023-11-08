«جوزك هيموت عليكي!!».. عشبة جبارة هتحللك جميع مشاكل البشرة وهتصغرك اكتر من 20 سنة .. ياريتني عرفتها من زمان!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - على الرغم من بلوغها سبعين عامًا، إلا أن الفنانة المصرية نادية الجندي لا تزال تحتفظ ببشرة شابة ومشرقة، مما أثار استغراب الجمهور وجعله يتساءل عن سر حفاظها على شباب بشرتها قامت الفنانة الشهيرة بمشاركة وصفة طبيعية وبسيطة تستخدمها للعناية ببشرتها والتي أذهلت الجميع بفوائدها الرائعة للبشرة تبيّن أن السر وراء شباب بشرتها هو استخدام بذور الكتان تعزز هذه البذور من شباب البشرة وتمنحها النضارة، كما تساعد في الحفاظ على خلو البشرة من التجاعيد.

ما هي بذور الكتان

بذور الكتان هي بذور نبات الكتان، وهو نبات ينتمي إلى فصيلة الخبازية، يُزرع عادة في المناطق ذات المناخ المعتدل والحار حول العالم بذور الكتان تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميغا 3، والتي تعتبر مفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية، وتحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة التي تساهم في مكافحة الجذور الحرة والتي تلعب دورًا في التلف الخلوي وعملية الشيخوخة بذور الكتان تقدم فوائد رائعة للبشرة، حيث تعمل على تغذية وترطيب البشرة، وتساعد في شد البشرة وتنعيمها، وتقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة كما تُفتح لون البشرة وتقلل من التصبغات، وتقلل حجم المسامات وتزيل الدهون الزائدة تساعد أيضًا في تهدئة البشرة الحساسة والمتهيجة.

لتحضير كريم بذور الكتان لمكافحة التجاعيد، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

ضع بذور الكتان وأوراق الغار والماء في وعاء على نار متوسطة واتركها تغلي لمدة 10 دقائق. صفي الخليط وأضف إليه زيت الزيتون وجل الصبار وفيتامين E، ثم اخلطهم جيدًا حتى تحصل على كريم متجانس. ضع الكريم على وجهك بعد غسله بالماء الفاتر، وقم بتدليكه بحركات دائرية لمدة دقيقتين. اترك الكريم على وجهك لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفه بالماء الفاتر.

يمكن استخدام هذا الكريم مرة أو مرتين في الأسبوع، وستلاحظ الفرق في شباب بشرتك.