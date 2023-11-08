أختبر قوة نظرك..هل يمكنك تحديد أي كوب يمتلئ أولًا؟.. 90%من الناس معرفوش يحلوها!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

وانتشر الكثير من الأشخاص خلال الفترة الأخيرة في انتظار هذا الاختبار. صورة لغز جديد من الألغاز الذكية. اللغز عبارة عن مجموعة من الأنابيب التي يصل عددها إلى أربعة أكواب. ويحمل كل كوب رقمًا مختلفًا عن الآخر من 1 إلى 4، وتظهر برتقالة في أعلى تلك الأنابيب. يتم عصره للحصول على العصير الذي يسكب في الأنابيب. ويطلب الموقع الترفيهي من المشاهد اكتشاف أي من هذه الأكواب الأربعة سيمتلئ بعصير البرتقال أولا. ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنشرح لكم هذا الاختبار. اتبع التفاصيل.

اختبر ذكائك.واكتشف أي كوب يمتلئ بالعصير أولاً!

وأوضح الموقع الترفيهي أن هذا اللغز يختلف عن الألغاز التي تطلب من المشاهد اكتشاف الاختلافات بين الصورتين، أو العثور على الشيء المخفي في الصورة. لحل هذا اللغز عليك تحليل الصورة الموضحة أمامك بعناية لتكتشف أي كوب يمتلئ بالعصير أولا. ولم يحدد الموقع الترفيهي وقتا لحل هذه المشكلة. اللغز واكتشف الكوب المملوء بعصير البرتقال أولا، لكن يمكنك فعل ذلك وتحديد وقت لنفسك، بحيث يكون اللغز تحديا لقياس ذكائك وقوة تركيزك، وهذا يجعل اللغز أكثر مثيرة وممتعة، وفي حالة فشلك في إيجاد الحل فلا داعي للقلق ونحن ننشر لك الحل. في الصورة في نهاية الصفحة.

هل اكتشفت أي كوب يمتلئ بالعصير أولاً؟ هذا هو الحل

وتابع الموقع الترفيهي: “هذا اللغز مفيد جدًا لعقلك وسيساعد على زيادة تركيزك ورفع ذكائك. أنصحك بممارسة هذه الألغاز يوميا خلال وقت فراغك لتستفيد منها. انظر بعناية إلى الصورة وحاول تحليل اللغز. هيا ركز. هل وصلت إلى الحل؟ ولا داعي لإرهاق عقلك بعد الآن، أنظر إلى الصورة في نهاية الصفحة، وهنيئاً لكل من نجح في حل اللغز دون غش”.