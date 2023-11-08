«سر النحلة!!».. ما هو السر وراء وجود النحلة على زجاجات سبيرو سباتس .. تعرف عليه الآن!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - انتشرت مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي تقارير حول منتج مصري يُعرف باسم (سبيرو سباتس)، وقد نال إعجاب الكثيرون وأصبح محط اهتمام ونقاش واسع بالإضافة إلى ذلك، لاحظ بعض المواطنين وجود رسمة الذبابة كجزء من العلامة التجارية على زجاجة المنتج، مما أثار استفسارات الجمهور حول معنى وأصل هذه الرمزية تابع معنا لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع.

مفاجأة عن الذبابة المرسومة على زجاجة سبيرو سباتس

بالإضافة إلى ذلك، كشف المدير التنفيذي للشركة، مرقس طلعت، عن مفاجأة حول الرمزية المتواجدة على شعار المنتج، مشيرًا إلى أنها ليست ذبابة بل نحلة وأوضح طلعت أن منشأ الشركة يعود إلى قطاع المناحل الذي ينتج العسل، وهذا هو سبب وجود رمز النحلة على زجاجة المنتج وأشار طلعت إلى أن النحلة هي عنصر العلامة التجارية للمصنع منذ تأسيسه، وقد رافقت الشركة على مر السنين وأصبحت رمزًا لمشروب الوطني المصري التقليدي، وتحولت إلى رمز يحمل رسالة دعم لفلسطين وفي نفس السياق، بدأ الجمهور في البحث عن بدائل لمنتجات المقاطعة، والتي تضمنت مقاطعة المشروبات الغازية العالمية مثل كوكاكولا وبيبسي.

المقاطعة للمنتجات الصهيونية

وظل المصريون يبحثون عن مشروبات غازية محلية وطنية كبديل عن منتجات المقاطعة التي تدعم إسرائيل وقد لاقى مشروب سبيرو سباتس استحسان العديدين بسبب سعره الأقل مقارنة بالمشروبات المقاطعة، وجودته الممتازة يُشجع مشروب Spiro Spathis على مواقع التواصل الاجتماعي ويحظى بتقدير المستخدمين بسبب كونه بديلاً جيدًا للمشروبات التي تدعم إسرائيل يجدر بالذكر أن مشروب سبيرو سباتس قائم منذ فترة طويلة في الأسواق المصرية، حيث بدأ في عام 1920، وهو أقدم من مشروبات المقاطعة التي تدعم إسرائيل.