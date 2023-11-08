دوت الخليج - كتب احمد صلاح - زيت الزيتون الطبيعي المكرر يعتبر منتجًا لا يُضاهى في الفوائد الجبارة، ويجب أن يتواجد في كل منزل وكل بيت نظرًا للفوائد الكبيرة والمتعددة التي يقدمها للإنسان يمكن استخدام زيت الزيتون في العديد من المجالات مثل الطهي والعناية بالبشرة والشعر بالإضافة إلى ذلك، هناك منتج طبيعي آخر يستخدم على نطاق واسع خلال فصل الشتاء، وهو الفازلين الذي يُستخدم لترطيب الجلد بشكل ممتاز في هذا السياق، نقوم بمزج هذين المكونين للحصول على مزيج مميز يمكن استخدامه في العناية بالجسم والحصول على نتائج رائعة فإن الخلط بين هذين المكونين للحصول على مزيج رائع من الممكن أن يتم استعماله للعناية بالجسم ويمنحك نتائج ولا في الخيال مكونات وصفة زيت الزيتون مع الفازلين جرعة واحدة من الفازلين الطبيعي.

جرعة صغيرة من جل الصبار.

جرعة صغيرة من النشا.

جرعة صغيرة من زيت الزيتون.

جرعة صغيرة من عصير الليمون. طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون مع الفازلين لإزالة شعر الوجه: قومي بخلط جميع المكونات المذكورة في وعاء مناسب. سخني الفازلين بلطف على حمام مائي حتى يصبح سائلًا. أضيفي جل الصبار إلى الفازلين المذاب وامزجيهما جيدًا. أضيفي النشا واستمري في التحريك حتى تحصلي على مزيج متجانس. أضيفي قليلًا من عصير الليمون وزيت الزيتون وامزجيهما بالخليط. الآن لديك كريم مستحضر مكون من الزيتون والفازلين وجل الصبار جاهز للاستخدام في العناية بالبشرة والجسم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دلعي جوزك!! .. ضعي الفازلين وزيت الزيتون على هذه المنطقة من جسمك ولن تستغني عنها أبدا .. ياريتني جربتها من زمان!!؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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