أبكى الجميع .. تلميذ يجيب على سؤال بطريقة أذهــلت الجمــــيـع و تجعل الأستاذ المصحح يبــكــي من إجابته و يمنحه العلامة كاملة .. يا ترى كتب اي !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عندما يقوم الطلاب بالإجابة بدقة على الأسئلة يكون رد فعل المعلم عادة إيجابيًا ومشجعًا، قد يبدي المعلم سعادته واعترافه بالجهود التي بذلها الطلاب للتحضير والتركيز، قد يُشجع المعلم الطلاب على المزيد من المشاركة ويثني على الاستجابة الصحيحة والدقيقة، كما قد يمدح المعلم الطلاب عندما يظهرون تفهمًا عالياً للموضوع وقدرتهم على تطبيق المفاهيم بشكل صحيح يهدف المعلم في رد فعله إلى تعزيز الثقة والإيجابية بين الطلاب وتشجيعهم على الاستمرار في التفوق.

إجابة الطالب التي أذهلت الجميع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة ورقة إجابة لطالب حققت شهرة واسعة وانتشرت بشكل كبير لاقت الورقة إعجاب الكثيرين لأنها تظهر أخلاقًا جميلة من قبل الطالب، في امتحان اللغة العربية، طُلِبَ من الطالب تفسير آية قرآنية “خلق الإنسان من عجل” بدلاً من كتابة الإجابة بالطريقة المعتادة باستخدام قواعد النحو، كتاب الطالب “خلق”، فعل ماض لا يمكن نسيان فاعله، ولن أكتب مبني للمجهول تأدباً مع الله عز وجل. هذا يدل على أخلاق الطالب العالية وحبه لله، وكيف قام والديه بتربيته بشكل جيد.

تأثير هذه الإجابة على الجميع

قد خلق الطالب ضجة كبيرة في الفترة الأخيرة من خلال إجابته على سؤال في امتحان اللغة العربية، لقد أثار استغراب الجميع حتى وصل الأمر لدموع المصحح، و كان المدرس يتوقع بشكل عام الإجابة بالطريقة المعتادة باستخدام قواعد اللغة العربية، ومع ذلك فقد قام الطالب بكتابة إجابة مختلفة تظهر أخلاقه وحبه لله تعالى نرى أن الطالب قد أجاب بأن الإنسان خُلِقَ فعلًا ماضيًا لا يُنْسى فاعله، ولن يكتب مبنيًا للمجهول تأدبًا مع الله تعالى، وكانت هذه الإجابة أثرت على المدرس بشكل كبير فقد شعر بالدهشة والإعجاب عندما رأى هذه الإجابة.