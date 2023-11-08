«خطر يهدد عرش النفط السعودي!!».. دولة عربية تعلن إكتشاف أكبر بئر نفطي على الأرض .. لن تصدق من هي هذه الدولة!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تم اكتشاف أكبر بئر نفطي في العالم، وهذا الاكتشاف يعتبر حدثًا استثنائيًا في صناعة النفط يتوقع أن هذا الاكتشاف سيؤدي إلى تحقيق مكاسب اقتصادية هائلة لإحدى الدول، قد تصبح أغنى من السعودية إذا نظرنا إلى أكبر منتجي النفط في العالم، سنجد أن دولًا مثل إيران والكويت والعراق والصين والإمارات العربية المتحدة والبرازيل وكندا تعتبر من بين أكبر الدول في إنتاج النفط ومع ذلك، يجب ملاحظة أن هذه الدول ليست لديها مستوى كبير من الاحتياطيات النفطية القابلة للاستخراج.

اكبر دولة تمتلك احتياطي للنفط في العالم

وفقًا لبيانات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، تمتلك فنزويلا أكبر احتياط نفطي في العالم، حيث تقدر بنحو 303 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج ومع ذلك، يبلغ إنتاج فنزويلا اليومي من النفط الخام حوالي 700,000 برميل فقط، وهو بكثير أقل من إنتاج الدول الكبرى الأخرى ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “El Orden Mundial”، فقد بلغ إنتاج فنزويلا ما يقل عن 1٪ من إجمالي إنتاج النفط الخام في العالم خلال عام 2021، على الرغم من ملكيتها لأكبر احتياطات نفطية متاحة.

تفاصيل الوضع الاقتصادي بفنزويلا

يجدر بالإشارة إلى أن وضع الاقتصاد في فنزويلا تأثر بشدة بنقص الاستثمار والقيود على البنية التحتية الوطنية، وتأثر أيضًا بشكل كبير بالعقوبات التي فُرضت عليها من قبل الولايات المتحدة في عام 2019 هذه العقوبات منعت فنزويلا من الاستفادة من أهم مصدر لإيراداتها، وهو النفط ومؤخرًا، أذنت إدارة الرئيس جو بايدن لشركة “شيفرون” ببدء محادثات مع الشركة النفطية الحكومية الفنزويلية بخصوص شروط تشغيلها في المستقبل يمكن أن تكون هذه الخطوة هامة نحو الاستفادة من موارد النفط الكبيرة في فنزويلا ودعم اقتصاد البلاد.