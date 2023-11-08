معلومة لن يخبرك بك أحدا من قبل .. تخيل ما هو سر عدم وجود النمل في محلات الحلويات والمخبوزات؟ .. المكون السحري عمره ما هيخطر على بالك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يُلاحَظ أنّ محلات المخابز والحلويات عادةً لا تستخدم المبيدات الحشرية للتخلّص من النمل، وذلك لأنها تحتوي على مواد غذائية تُباع للمواطنين، وبالتالي يمكن اعتبار هذه المبيدات ضارة، ولكن السبب وراء عدم وجود النمل في تلك الأماكن يرجع إلى استخدام السمسم، باستخدام السمسم يتم التخلّص من النمل بفعالية وبدون أي أضرار، ويمكنكِ استخدام السمسم للقضاء على النمل في منزلك بسهولة، حيث يُعتبر السمسم عدواً للنمل وتُرجع هذه الفكرة إلى تأثير السمسم على حاسة الشم لدى النمل و يُقلِّل السمسم من حاسة الشم للنمل بالطبع النمل لا يمكنه البقاء بدون هذه الحاسة.

أسباب تواجد النمل في المكان

تواجد النمل في المكان قد يكون نتيجة لعدة أسباب:

وجود مصدر غذاء: إذا كان هناك مصدر للطعام في المكان، مثل بقايا الطعام أو الفتات.

وجود ماء: النمل بحاجة إلى الماء للبقاء على قيد الحياة. إذا وجدت رطوبة في المكان.

التخزين غير الصحيح: إذا كان هناك تخزين غير صحيح للأطعمة أو المواد الغذائية.

الفتحات والشقوق: قد يدخل النمل المكان عن طريق الفتحات والشقوق في الجدران والأرضيات.

العملية النمائية: قد يوجد عش للنمل في المكان بالفعل، يمكن للنمل أن يبني عشًا في المجاري.

خطوات التخلص من النمل نهائيًا

للتخلص من النمل نهائيًا، يمكن اتباع الخطوات التالية: