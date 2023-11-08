«جوزك هيموت عليكي».. هاتى قرن فلفل ومعلقة من الفازلين هنعمل حاجة هتندمى لو مجربتهاش .. وصفة من ذهب!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث الكثير من النساء عن الوصفات التي يمكن من خلالها أن تحسن البشرة، وتحصل على نضارة واشراق للبشرة، حيث أصبحت معظم منتجات البشرة غالية وبتكاليف كبيرة، بالإضافة لاحتواء بعضها على مواد كيماوية قد تضر البشرة، ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال وصفة وهم ترجعك 20 سنة لوراء، وبأقل التكاليف من منزلك.

مكونات وصفة الفازلين والفلفل الحار للبشرة

تجرب العديد من النساء الكثير من الوصفات للعناية بالبشرة ولكن دون فائدة، والأن أتين لكم بالحل بأقل المكونات الموجودة في منزلك، ونوضح لكم هذه المكونات في النقاط التالية.

عدد واحد من الفلفل الحار وقم بفرمه في الخلاط.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الأصلي.

معلقة طعام كبيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

وعاء مخصص للخلط.

طريقة تحضير وصفة الفازلين والفلفل للبشرة

وبعدما وضحنا لكم في السطور السابقة المكونات التي نحتاج إليها في وصفتنا، نتابع معكم خطوات التحضير بطريقة سهلة وبسيطة مش هتبطلي تعمليها.