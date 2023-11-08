” هتبقى مليونير وتسحب فلوس ببلاش”.. في أقل من ٥٠ ثانية طريقة سحب المال من ماكينة ATM بدون استخدام كارت الفيزا!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة سحب المال من غير توافر فيزا حاصة بحسابك البنكي أصلح سهلا منذ سنوات بسبب التطور الحادث بأمر البنوك التي يتم التعامل معها، فيوجد نظام تعامل يدعى المحفظة الإلكترونية والتي يتم سحب وايداع المال دون استخدام بطاقة سحب، ويمكن الشراء والدفع لأي مكان بكل سهولة، لذا يفضلها الجميع فيستطيع المواطن ترك المحفظة الحقيقية واستخدام الهاتف فقط لهذا سنوضح طريقة استخدامها الآن

سحب المال من الماكينة بدون فيزا كارت

هناك خطوات لابد من الالتزام بها جميعا حتى تحصل على المال عن طريق المحفظة الإلكترونية وهي:

التوجه إلى الماكينة التي تدعم هذه الخدمة وذلك لأنها حديثة غير مبرمج على الماكينات جميعها.

فتح المحفظة التي صنعتها على هاتفك المحمول.

الدخول على أيقونة الخدمات المتاحة بها والضغط على سحب أو إيداع.

تدوين المبلغ المراد سحبه في المكان المخصص له.

إدخال كلمة المرور أو أي رقم خاص بك لتحديد انك انت المستخدم.

ستجد المال يخرج من الماكينة بعد هذه الخطوات.

مزايا التعامل بالمحفظة الإلكترونية وسحب المال

يوجد العديد من المزايا التي تعود على الشخص الذي يستخدم المحفظة الإلكترونية لسحب أو إيداع المال ومنها: