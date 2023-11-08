للمتزوجون فقط هترجع شباب تاني لو عمرك فوق الـ 60.. استخدمي زيت الزيتون والموز في هذه المنطقة تاوهتدعيلي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني الكثير من الشباب والفتيات من مشاكل البشرة مثل حب الشباب، والتجاعيد، كما أنهم يرغبون دائما في الحصول على بشرة نضرة مالية بالحيوية، وأصبحت منتجات البشرة الأن بأسعار مرتفعة والكثير منها ضار بالبشرة لاحتواه على مواد كيماوية، ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال وصفة سهلة وبسيطة تعيد لكم حيوية البشرة دون أي تكاليف ومن المنزل.
مكونات وصفة زيت الزيتون والموز للبشرة
من المعروف أن زيت الزيتون معروف بفوائده العديدة للبشرة والشعر، حيث أنه يعد غني بالعديد من الفيتامينات ولذلك سوف نستخدمه في وصفتنا وسوف نوضح لكم المكونات في النقاط التالية.
- عدد موزة واحدة.
- ملعقة طعام كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة طعام كبيرة من الخل.
- ملعقة كبيرة من اللبن.
كيفية تحضير وصفة زيت الزيتون والموز للبشرة
بعدما وضحنا لكم في السطور السابقة المكونات التي نحتاج إليها في وصفتنا وجميعها سهلة وبسيطة، نشير إليكم إلى خطوات تحضير الوصفة بنجاح لكي تحصلي على نتيجة رائعة.
- احضري وعاء مخصص للخلط.
- قومي بهرس الموزة وأضافتها في الوعاء.
- ثم أضيفي عليها ملعقة زيت الزيتون، وملعقة الخل.
- قلبي هذه المكونات معا بشكل جيد حتى تمتزج تمام.
- قومي بعد ذلك بإضافة ملعقة اللبن، وقلبيها مع المكونات السابقة، واستمري حتى يمتزج كل الخليط معا بشكل جيد تمام.
- أصبحت وصفتك الأن جاهزة للاستخدام، قومي بتنظيف البشرة أولا وتنشيفها قبل وضع الخليط، ثم ضعي الخليط لمدة 15 دقيقة وسوف تحصلون على بشرة متفتحة ونضرة للغاية.
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