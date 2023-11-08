خلو بالكم من عيالكم .. أم شكت في ابنتها فوضعت كاميرا مراقبة سرية في غرفتها .. ما حدث صدم الأم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يشعر الكثير من الأمهات والاباء بالقلق على أطفالهن وأحيانا يقمن بوضع الكاميرات للاطمئنان عليهن ولكن أحيانا هذا الأمر لا يكون صحيح حيث يمكن أن يعرض أطفالكن للخطر، وسوف نوضح لكم في هذا المقال قصة أم قد وضعت لأبنتها كاميرا في غرفتها وماذا اكتشفت بعد ذلك.

قصة أم وضعت كاميرا مراقبة لأبنتها في غرفتها

سوف نوضح قصة حقيقة عن تجربة سيدة كان لديها فتاة عمرها أربع سنوات وكانت تتركها بمفردها أحيانا بحكم أنها تعمل، وفكرت أن تضع لأبنتها كاميرا في غرفتها لكي تطمئن عليها، وبالفعل كانت تلاحظ أبنتها بالكاميرا أثناء غيابها عن المنزل، وفي ذات يوم بدأت تسمع أصوات داخل الغرفة وضحك ولاحظت الأم أن أبنتها تشعر بالخوف والفزع، فأسرعت بالوصول إليها لتفحص الأم الكاميرا وإذا بها تلاحظ أنه قد اختراق الكاميرا.

نصائح خاصة حول مراقبة وحماية الأطفال

سوف نوضح لكم بعض النصائح والارشادات حول حماية أطفالكم في النقاط التالية.