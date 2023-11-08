«إزاي عايشين ومنعرفش!!».. كريم بانثينول كنز في منزلك تعالي أقولك ممكن تعملي بيه أيه.. هاتيه بسرعة من الصيدلية!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يحتوي كريم البانثينول على تركيبة فعّالة تعمل على تفتيح وتوحيد لون البشرة بشكل ملحوظ يساهم في تحسين نعومة البشرة والتخلص من مشاكلها استخدام كريم البانثينول بانتظام يعزز صحة البشرة بشكل كبير، حيث يُعتبر هذا المنتج من بين أبرز منتجات العناية بالبشرة المتميزة علاوة على ذلك، يمنح بشرتك نقاءً وإشراقة لافتين في السطور التالية، سنلقي نظرة على مكونات كريم البانثينول وتأثيرها البارز على البشرة.

تركيبة كريم بانثينول والنشا المؤثر في تفتيح البشرة

وصفة كريم البانثينول المتخصصة في تفتيح البشرة يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، وهي تعمل بشكل فعال على معالجة الشوائب والبثور، والقضاء على البقع، مما يضفي على البشرة إشراقًا ونضارة تحتوي تلك الوصفة على مكونات متنوعة تشمل:

2 ملعقة من البانثينول الممزوج.

ملعقة صغيرة من النشا.

كمية من مياه الورد.

2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

بعض النقاط من فيتامين سي.

تلك الوصفة تعتبر مفيدة للعناية بالبشرة وتحسين مظهرها بشكل طبيعي ومنزلي.

كيفية تجهيز كريم بانثينول مع خلطة النشا؟

لتحضير الوصفة، ابدأ بتجهيز إناء مناسب حيث يمكن وضع الكريم مع ماء الورد وبعض نقاط فيتامين سي فيه ثم، قم بإضافة النشا وامزج جميع المكونات جيدًا حتى تتحصل على خليط متجانس بعد ذلك، قوم بتطبيق الخليط على وجهك واتركه لمدة تقريبية عشر دقائق، ثم قم بغسل وجهك بالماء الفاتر بعناية يمكنك استخدام هذا العلاج حوالي ثلاث مرات في الأسبوع للاستفادة القصوى من فوائده، وستلاحظ تحسنًا في حالة بشرتك وتحقيق تحسين في مظهرها بشكل عام.