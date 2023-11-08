«متشيلش هم قطع الكهربا!!».. طريقة عبقرية لتشغيل الراوتر بدون كهرباء ماتخطرش على بال الجن الأزرق .. ياريتني جربتها من زمان!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - انقطاع الكهرباء يسبب لنا الكثير من المشاكل، خاصة إذا كنا نحتاج إلى الاتصال بالإنترنت للدراسة أو العمل أو التواصل مع العالم، ولكن هل تعلم أن هناك طرق بسيطة وسهلة تمكنك من تشغيل جهاز الراوتر الخاص بك دون الحاجة إلى الكهرباء؟ في هذا المقال سنشرح لك أهم هذه الطرق وكيفية تطبيقها.

كيف تشغل الراوتر بدون كهرباء؟

جهاز الراوتر هو الجهاز الذي يوفر لنا خدمة الواي فاي ويعمل بالكهرباء ومع ذلك، في حالة انقطاع الكهرباء، يمكننا اللجوء إلى بعض البدائل التي تمكننا من الاستمرار في استخدامه ومن بين هذه البدائل المعروفة: