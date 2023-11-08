دوت الخليج - كتب احمد صلاح - انقطاع الكهرباء يسبب لنا الكثير من المشاكل، خاصة إذا كنا نحتاج إلى الاتصال بالإنترنت للدراسة أو العمل أو التواصل مع العالم، ولكن هل تعلم أن هناك طرق بسيطة وسهلة تمكنك من تشغيل جهاز الراوتر الخاص بك دون الحاجة إلى الكهرباء؟ في هذا المقال سنشرح لك أهم هذه الطرق وكيفية تطبيقها.
كيف تشغل الراوتر بدون كهرباء؟
جهاز الراوتر هو الجهاز الذي يوفر لنا خدمة الواي فاي ويعمل بالكهرباء ومع ذلك، في حالة انقطاع الكهرباء، يمكننا اللجوء إلى بعض البدائل التي تمكننا من الاستمرار في استخدامه ومن بين هذه البدائل المعروفة:
- جهاز MiFi: وهو جهاز صغير يستخدم شبكة الهاتف المحمول لإنشاء شبكة واي فاي خاصة به يمكن شحنه واستخدامه في أي مكان، ويمكن ربط عدة أجهزة به في نفس الوقت.
- باور بانك: جهاز يحتوي على بطارية قابلة للشحن ويمكن استخدامه لشحن الهواتف والأجهزة الأخرى يمكن أيضًا استخدامه لتشغيل الراوتر عن طريق توصيله بكبل USB.
- بطارية احتياطية: بطارية خارجية تستخدم لتشغيل الراوتر في حالة انقطاع الكهرباء يمكن العثور عليها في المتاجر المختصة وتوصيلها بالراوتر عبر كبل USB. ستستمر عملية الراوتر لفترة تعتمد على سعة البطارية.
- وحدة UPS: وحدة تزويد الطاقة غير المنقطعة تستخدم لحماية الأجهزة الإلكترونية من تقلبات وانقطاع التيار الكهربائي يمكن توصيلها بالراوتر عبر كبل LAN وستسمح بلاستمرار في استخدام الراوتر لفترة تعتمد على قدرة وحدة UPS.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «متشيلش هم قطع الكهربا!!».. طريقة عبقرية لتشغيل الراوتر بدون كهرباء ماتخطرش على بال الجن الأزرق .. ياريتني جربتها من زمان!!؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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